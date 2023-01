Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego o stwierdzenie kanclerza, że to Niemcy wraz z Wielką Brytanią dostarczają Ukrainie większość broni, Radosław Fogiel odpowiada: - Jest wyjątkową butą, żeby nie powiedzieć, że bezczelnością tego typu twierdzenie. Zdaniem polityka PiS, Olaf Scholz próbuje zakryć bardzo złe wrażenie, które wywołał. - Nie pierwszy raz Niemcy próbują wliczać do wymiaru pomocy pomoc humanitarną, zrealizowaną, zadeklarowaną, ale w ten sposób jest to nieco naciągany sposób liczenia – uważa Gość Radia ZET. - Tego typu pomoc trzeba liczyć w stosunku do PKB. Polska jest tutaj zdecydowanym liderem – podkreśla poseł.

Fogiel: Abramsy od Amerykanów to utarcie nosa kanclerzowi

Abramsy od Amerykanów dla Ukrainy? - Czytałbym to jako lekkie utarcie nosa kanclerzowi Scholzowi przez Amerykanów – komentuje gość Bogdana Rymanowskiego. - Kanclerz bardzo sprytnie – w swoim mniemaniu – wykoncypował, że powie „tak, tak, dam Leopardy, ale wy dajcie najpierw Abramsy” licząc, że to się nie zdarzy. Na co USA powiedziały „dobrze, dajemy”. I został w nieco niezręcznej sytuacji na placu boju – mówi Radosław Fogiel.

Fogiel o Sikorskim: Będziemy się zastanawiać nad zajęciem się tą sprawą

Pytany o Radosława Sikorskiego, szef komisji spraw zagranicznych odpowiada, że wypowiedź byłego szefa dyplomacji nt. wahania się rządu PiS ws. Ukrainy jest „kłamstwem i niebywałym skandalem”. - Dokładnie te same tezy forsuje rosyjska propaganda, chociażby Miedwiediew – zaznacza Fogiel. Dopytywany o to, czy Sejm zajmie się tą sprawą, jak postuluje jeden z posłów PiS, Gość Radia ZET odpowiada, że „komisja spraw zagranicznych nie ma uprawnień śledczych”, więc nie może wezwać Radosława Sikorskiego, ale zapowiada: - Będziemy się zastanawiać, czy jakaś formuła zajęcia się tą sprawą nie jest dostępna w regulaminie.

Jacek Rostowski w rozmowie z Rzeczpospolitą o tym, że rzeczywiście rząd PiS miał moment zawahania? - To oczywiste, obrzydliwe kłamstwo i teza propagandy rosyjskiej. Pan Rostowski idzie w sukurs pana Sikorskiemu od jakiegoś czasu. Może lepiej pomógłby mu znaleźć racjonalne wytłumaczenie tysięcy euro, których nie był w stanie źródła podać – komentuje Radosław Fogiel. Pytany o Jarosława Kaczyńskiego, który miał spotkać się z rezydentem KGB u niego w mieszkaniu, przy alkoholu, polityk PiS odpowiada, że „nie ma zielonego pojęcia w jakim kontekście, o czym jest mowa”. - Nie wiem, o jakich czasach mówimy. Jeśli chodzi o lata 90., to trzeba było pracować w innych warunkach, były rozmowy o wyjściu radzieckich wojsk z Polski – dodaje Fogiel.

Co się stało z aktami paszportowymi prezesa PiS? - Bardzo ciekawa sprawa. Sprawę znam tylko tyle, co z relacji prasowych. Jeśli IPN prowadzi śledztwo to znaczyłoby, że tak jakby ktoś rzeczywiście coś z tego IPN nielegalnie zabrał – mówi Radosław Fogiel. Poseł nie sądzi, by było tam coś ważnego. - Opozycja śmieje się od lat, że Jarosław Kaczyński nie wyjeżdżał za granicę, nagle uważa, że w aktach znajdą się jakieś rewelacje. Jarosław Kaczyński, z tego, co wiem, nie bywał za granicą przed 1989. Doszukiwanie się sensacji jest nietrafione – mówi Gość Radia ZET.

Beata Szydło na prezydenta? „Potencjalnie ma bardzo duże możliwości”. Radosław Fogiel szefem MSZ? „W przyszłości kto wie”

- Żałuję, że nie jestem już rzecznikiem PiS, bo była to jednak fajna fucha? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie żałuję, choć była to satysfakcjonująca praca. Bycie szefem komisji spraw zagranicznych jest powodem do dumy i daje bardzo dużo satysfakcji – komentuje szef komisji spraw zagranicznych.

- Chciałbym zostać kiedyś szefem MSZ? – pyta gospodarz programu.

- W przyszłości kto wie – przyznaje Gość Radia ZET.

- Prezes Kaczyński nie ma ochoty rozmawiać z prezydentem Dudą? – pyta prowadzący.

- Nie… Nie chodzi o to, by rozmawiać w cztery oczy. Panowie nie umawiają się w celach towarzyskich. Jeden jest szefem partii rządzącej, drugi prezydentem. Spotykają się w różnych gremiach – mówi polityk PiS.

- Nie ma szans, by opozycja przebiła nas w obietnicach wyborczych? – pyta dziennikarz.

- Nie ma szans, by przebiła nas w realizacji obietnic wyborczych – ocenia poseł.

- Beata Szydło byłaby świetnym kandydatem na prezydenta? – pyta Rymanowski.

- Bardzo wielu byłoby świetnych kandydatem, ale ja nie będę za panią premier decydował. Potencjalnie ma bardzo duże możliwości, doświadczenie – uważa Fogiel.

Radosław Fogiel zapowiada: Wiosną prezes Kaczyński wróci do objazdu po kraju

- Prezes Jarosław Kaczyński kończy jeszcze proces rekonwalescencji po operacji. Był wczoraj w Sejmie, dziś będzie na głosowaniach. Niedługo wróci do regularnego trybu pracy – zapewnia Gość Radia ZET Radosław Fogiel. Kiedy wróci do podróży po Polsce? - Zależy od samopoczucia po operacji, ale myślę, że bezpiecznie można powiedzieć, że wiosną trasa zostanie wznowiona – zapowiada polityk PiS i dodaje, że będzie to decyzja Jarosława Kaczyńskiego.

Pytany przez słuchacza o to, co lub kogo Prawo i Sprawiedliwość będzie atakowało w kampanii, gość Bogdana Rymanowskiego wylicza: - Jeżeli PiS będzie cokolwiek atakowało w kampanii wyborczej, to: mikromanię narodową, przekonania, że należy wszystko sprywatyzować, koncepcję, że należy wrócić do dłuższego wieku emerytalnego, tezy, że Polacy powinni pracować za mniejsze pieniądze, tezy, że należy zlikwidować 500+.

Obniżka cen gazu o 15 proc., czyli postulat PO? - My nie jesteśmy od spełniania życzeń opozycji. Jesteśmy od dbania o Polaków i ich portfele – tak polityk PiS odpowiada na pytanie o to, czy partia rządząca popiera pomysł Platformy. – Donald Tusk, który kiedyś mówił, że nie ma guzika, by opanować inflację, my udowodniliśmy, że można podejmować działania osłonowe, teraz uważa, że ustawą może zagwarantować wszystko – dodaje Fogiel.

Pytany o nagrody za „Polski Ład”, Radosław Fogiel zapewnia: - Nikt w Ministerstwie Finansów za „Polski Ład”, reformę „Proste Podatki” nagrody nie dostał. Podkreśla, że to „absolutna wydmuszka”. - W każdym ministerstwie jest tworzony fundusz nagród w wysokości 3 proc. i o tym decydują szefowie komórek – mówi polityk PiS. Dopytywany o to, czy przeczytał „Polski Ład”, Radosław Fogiel odpowiada: - Ma bodajże sto trzydzieści parę stron, przeczytanie tego zajęło mi z godzinę. Gość Radia ZET zapewnia, że „nie jest to specjalnie skomplikowany materiał”.

„Chcę wierzyć, że jednak nic nie w porządku ze mną nie jest”

PiS wycofa się ze zmian, które dawałyby służbom dostęp do danych z komunikatorów? - To zaktualizowanie przepisów do dzisiejszej rzeczywistości. Zawsze, za zgodą sądu, określone organy mogły mieć dostęp do billingów, tak intencją było dopisanie tego [komunikatorów – red.] do ustawy – komentuje gość Bogdana Rymanowskiego. Pytany przez prowadzącego o to, czy byłby zadowolony, gdyby ktoś miał dostęp do jego komunikatora, Fogiel odpowiada: - Nie byłbym, bo oznaczałoby to, że sąd wydał na to zgodę i coś jest nie w porządku. - Śmiem twierdzić i chcę wierzyć, że jednak nic nie w porządku ze mną nie jest – mówi poseł.

Dymisja szefa Policji? - To będzie decyzja szefa MSWiA. Z tego, co wiem, śledztwo cały czas się toczy. Była mowa, że czekamy na ustalenia. Minister Kamiński dopiero sobie współpracowników w oparciu o ich doświadczenie, fachowość. Na pewno odpowiednio oceni pracę komendanta Szymczyka – komentuje Gość Radia ZET. Dodaje, że „z całą pewnością należy wyjaśnić, jak doszło do wybuchu, dlaczego coś, co miało być nieszkodliwym suwenirem”. - Z tego, co słyszałem, wystrzelone granatniki to dosyć modna pamiątka wręczana przez Ukraińców. Tylko podkreślam: wystrzelone – mówi Fogiel.

„Być może policja powinna być nieco bardziej podejrzliwa”

- Sprawa Hiszpanów z Pomorza – być może policja powinna być nieco bardziej podejrzliwa w takich sytuacjach, ale wypowiadał się też premier, który zapewniał, że wszystko sprawdził i tam żadnego zagrożenia nie było i nie ma co budować wokół tego teorii spiskowych – komentuje Radosław Fogiel, pytany o działanie służb ws. hiszpańskich nurków.

Listy opozycji? - Arytmetyczne rozgrywki na opozycji niespecjalnie nas zajmują. Opozycja lubi zajmować się sama sobą. Nas interesuje, by jak najlepiej dotrzeć do Polaków z programem i otrzymać mandaty nie w wyniku arytmetycznych machlojek, tylko tego, że Polacy będą na nas głosować – mówi Gość Radia ZET.

