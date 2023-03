Były szef Nowoczesnej dodaje: - Chcę się bardziej zaangażować w debatę publiczną, w trakcie kampanii. Jak? - W najbliższych tygodniach będę proponował rozwiązania dla Polski, które pokazują, jak rozwiązać poszczególne problemy – zapowiada Gość Radia ZET. Jego zdaniem nie musi się to wiązać z powstaniem nowej partii, bo „jak jest idea, to są ludzie”. Ryszard Petru tłumaczy, że to, co dzieje się w ostatnim czasie może doprowadzić do bardzo poważnych perturbacji polskiej gospodarki, a sytuacja na świecie jest napięta. - Polacy oczekują również oferty liberalnej po stronie opozycji, a nie tylko po stronie szeroko rozumianej prawicy – dodaje szef Instytutu Myśli Liberalnej.

Kredyt 0 proc.? „Wzrosną ceny, a elektorat liberalny pozostanie w domach lub zagłosuje na Konfederację”

Pytany o program mieszkaniowy PO, który zakłada 0 proc. kredyt, Ryszard Petru ocenia, że „te wszystkie propozycje, które ostatnio padają, spowodują wzrost cen, a nie liczbę budowanych mieszkań”. - Jak zobaczymy historycznie, to w Polsce nie udało nam się po 1989 roku wybudować więcej, niż 230 tys. mieszkań rocznie. Problem nie jest w popycie na mieszkania, tylko problem polega na tym, że jest za mało gruntów, na których można budować – analizuje gość Bogdana Rymanowskiego. Jego zdaniem, każda dopłata do kredytu mieszkaniowego w sytuacji, kiedy kogoś nie było wcześniej na niego stać, spowoduje wzrost ceny mieszkania, a nie liczbę kupowanych mieszkań. - W Polsce jest za mało gruntów, gdzie mogą być budowane mieszkania. Jest problem z planem zagospodarowania przestrzennego. Jest też monopol spółek energetycznych, który powoduje, że nie ma tam mediów – wylicza ekonomista. Do czego doprowadzi propozycja Platformy Obywatelskiej? - Obawiam się dziś, że wszelkie propozycje socjalne, które mają spowodować, że przebijamy PiS jeszcze większą propozycją powodują, że tzw. elektorat liberalny, czyli 1 mln-2mln osób albo zostanie w domach, albo będzie głosował na Konfederację – ocenia Gość Radia ZET.

Petru: Inflacja ma być 2,5 proc., a nie 6-7 proc.

Pytany o inflację w Polsce, Ryszard Petru wylicza, że przeciętny Polak traci 2 tys. złotych, ponieważ płace rosną wolniej, niż inflacja. - Powoduje to, że społeczeństwo ubożeje. Rozwiązanie jest inne, niż te proponowane rozwiązania – uważa Gość Radia ZET. Jego zdaniem stopy procentowe przez jakiś czas powinny być wyższe, by szybciej zdławić inflację, bo inaczej „grozi nam długo wysoka inflacja, która będzie hamowała jakiekolwiek możliwości zaciągnięcia kredytów”. 7-8 proc.? - To bardzo wysoka inflacja. W Hiszpanii czy Francji taka inflacja jest nieakceptowalna. Inflacja ma być 2,5 proc., a nie 6-7 proc. – uważa ekonomista.

Pytany o upadek 2 amerykańskich banków, Ryszard Petru ocenia, że reakcja Banku Centralnego i rządu amerykańskiego były „kojące”, ale dodaje: - Nie wiemy, ile jest jeszcze trupów w szafie. - Na dziś uważam, że sytuacja jest opanowana. Ale to nie jest tak, że my jesteśmy obok globalnego systemu. Jeśli w USA byłby kryzys – u nas też będzie – uważa Gość Radia ZET.

Petru za cięciem wydatków, podwyższeniem wieku emerytalnego i prywatyzacją państwowych spółek

- Gdybym był ministrem finansów, to ciąłbym wydatki? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Tak – odpowiada Ryszard Petru.

- Post od polityki jest straszny – wystartuję do parlamentu? – pyta prowadzący.

- Nie… wiem – komentuje ekonomista.

- Państwowe spółki do prywatyzacji? – pyta gospodarz programu.

- Tak – uważa Gość Radia ZET.

- Podniósłbym wiek emerytalny? – pyta Rymanowski.

- Tak – zapowiada Petru.

- Większość polityków to populiści, brzydzę się nimi? – pyta dziennikarz.

- …. tak – przyznaje były polityk.

Ryszard Petru: Nie wygra się z Janem Pawłem II. Wojna religijna spowoduje przegraną opozycji

- Z Janem Pawłem II się nie wygra. Politycy, szczególnie opozycji powinni zejść z pola strzału. Dla Polaków jest postacią symboliczną – ocenia Gość Radia ZET Ryszard Petru, pytany o uchwałę dot. obrony dobrego imienia Jana Pawła II. Co zatem powinna zrobić opozycja? - Jeśli tamci stoją z tabliczkami Jana Pawła II, to [powinni – red.] wracać do tematu, gdzie PiS jest słaby - uważa były szef Nowoczesnej. - Słabością PiS jest gospodarka, a siłą wojna religijna. Wojna religijna spowoduje przegraną opozycji – mówi gość Bogdana Rymanowskiego.

