Ryszard Petru: Nie ma możliwości realizacji wszystkich obietnic. Budżet nie jest z gumy

Ryszard Petru gościem Radia ZET

- Nie – odpowiada szef sejmowej komisji gospodarki Ryszard Petru.

Aż 72 proc. głosujących w sondzie na radiozet.pl ocenia, że w 2024 roku przyszłemu rządowi nie uda się zrealizować tej obietnicy wyborczej.

- Nie widzę przestrzeni na jednorazowy strzał – tłumaczy Gość Radia ZET. Ekonomista podkreśla, że do tematu trzeba podejść całościowo. - Trzeba zobaczyć cały system podatkowy – kwestia Polskiego Ładu, składki zdrowotnej, składki ZUS, wakacji ZUS – mówi Petru z Polski 2050. Poseł zapowiada, że „dyskusja się rozpocznie” i wylicza, że w Polsce potrzebna jest całościowa reforma systemu podatkowego – „uproszczenie, przewidywalność, stabilność, likwidacja składki zdrowotnej, która bardzo istotnie podbiła koszty funkcjonowania przedsiębiorstw”. - To rząd koalicyjny. Rząd PiS zostawia olbrzymi deficyt budżetowy. Jest masa obietnic wyborczych, które trzeba będzie rozłożyć na lata – mówi Ryszard Petru. Jego zdaniem realizacja zapowiedzi dot. kwoty wolnej jest bardziej prawdopodobna dopiero za 2 lata.

- Nie ma możliwości realizacji wszystkich obietnic wyborczych szczególnie w koalicji, która składa się z 4 podmiotów. Dziś najważniejsze są podwyżki dla budżetówki – podkreśla szef komisji gospodarki. Dodaje, że „jak będzie wzrost gospodarczy, to będą dochody, a jak będą dochody to będzie można realizować więcej postulatów wyborczych”.

Zerowy VAT na żywność? „Nie możemy na wszystko wydać”

Pytany o zerowy VAT na żywność, Ryszard Petru odpowiada: - Zrezygnowałbym. Polityk dodaje, że co do zasady nie jest zwolennikiem tego rozwiązania, ponieważ nie jest ono długoterminowe. - Mamy inne, ważne potrzeby. Budżet nie jest z gumy, musimy być odpowiedzialni za państwo, za inwestycje, za obywateli, za obronność – wylicza Gość Radia ZET i zaznacza: - Nie możemy na wszystko wydać. Jego zdaniem najważniejsze jest teraz to, żeby zbić inflację. - Jak spadnie do poziomu, jaki jest w Niemczech, czyli 2,3 proc., to VAT na żywność nie będzie potrzebny, żeby był obniżony – mówi polityk Trzeciej Drogi. Zdaniem Ryszarda Petru, po 3 miesiącach powinien wrócić 5 proc. podatek VAT na żywność, ponieważ wszelkie tarcze odsuwają tylko problem inflacji w czasie.

Ryszard Petru napisał kilkustronicowy wniosek o TS dla Adama Glapińskiego

Dopytywany o prezesa NBP, ekonomista odpowiada, że powinien stanąć przed Trybunałem Stanu, ponieważ łamał konstytucję oraz ustawę o NBP. - Wniosek jest przygotowany natomiast decyzja zapadnie w koalicji. Jest kilkustronicowy – ujawnia Petru. Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego o podstawę, polityk odpowiada, że chodzi m.in. o art. 220 konstytucji, „który mówi, że nie wolno finansować deficytu przez NBP”. - Jeśli będą hasła pt. gruba kreska, to Polacy nam tego nie wybaczą. Jestem przeciwnikiem stosowania grubej kreski wobec PiS. Osoby, które będą łamały prawo będą musiały ponieść konsekwencje. To nie ma być zemsta tylko faktografia – dodaje Gość Radia ZET.

Ryszard Petru zapowiada również, że nie wchodzi do rządu. - Najważniejsze dziś jest to, żeby powstał rząd zgody narodowej, który wyczyści wszystko, co zostało zepsute przez PiS, postawi przed TS osoby, które łamały prawo, przywróci Polskę na ścieżkę wzrostu, przywróci praworządność, połączy nas z UE – tłumaczy polityk.

Krótka piłka: Posłowie powinni pracować w niedzielę; Orlen do podziału

- Emeryci w Polsce mają za dużo przywilejów? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie – ocenia Ryszard Petru.

- Orlen trzeba w części sprywatyzować? – pyta prowadzący.

- Tak – uważa szef komisji gospodarki.

- Posłowie tak, jak handlowcy powinni pracować w niedzielę? – pyta gospodarz programu.

- Tak – mówi Gość Radia ZET.

- Musi być bezpieczeństwo energetyczne kraju, ale jestem skłonny doprowadzić do tego, że nie wszystko, co robi Orlen jest tylko w jego rękach. Audyt w Orlenie będzie potrzebny. Ja w ramach swoich kompetencji mam UOKiK, który nie zadziałał w kwestii kształtowania cen przez Orlen. Odwołanie prezesa? Mówił, że się poda do dymisji. Jeśli nie – chyba nie ma innej możliwości jak odwołać – mówi Gość Radia ZET.

Ryszard Petru o expose Mateusza Morawieckiego: Będą chcieli zbudować religię. Życzę mu, żeby zrezygnował z polityki. Jest politykiem przegranym

- Spodziewam się, że będzie chciał pokazać jakie to wielkie plany ma PiS, będzie chciał zrzucić na większość sejmową odpowiedzialność, że nie chcemy tego realizować i będą chcieli zbudować swoistą religię, jaki to wielki pomysł mieli – takiego expose Mateusza Morawieckiego spodziewa się dzisiejszy Gość Radia ZRT Ryszard Petru. Poseł Polski 2050 dodaje również: - Nie sądzę, by było to poważne. Każdy widzi, że to było przeciąganie liny, utrzymanie władzy, pobieranie wynagrodzeń. Czego polityk życzy jeszcze premierowi? - Żeby zrezygnował z polityki. Przechodzi do historii jako polityk przegrany – mówi gość Bogdana Rymanowskiego i wylicza, że to Morawiecki „doprowadził Polskę do 0 proc. wzrostu, najwyższej inflacji, największy deficyt, największy przyrost długu, największy spadek inwestycji”.

Ryszard Petru o 800+: Jestem zwolennikiem kryterium dochodowego, możemy zaoszczędzić 30 mld. Państwo może być oszczędne, ale skuteczne

- Jestem do dziś zwolennikiem, by program 800+ miał kryterium dochodowe – przyznaje poseł Polski 2050, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Ryszard Petru dodaje, że na wprowadzeniu kryterium dochodowego państwo może zaoszczędzić nawet 30 mld złotych. - Wtedy spokojnie program in vitro mógłby być sfinansowany z tego typu oszczędności – ocenia ekonomista. Zapewnia jednak, że będzie się w tej sprawie dostosowywał do większości sejmowej. - Kręgosłupa wolałbym nie łamać, ale wartością nadrzędną jest spokojny rząd jedności narodowej, brak sporów – mówi Petru.

Emerytury stażowe? - Co do zasady nie jestem zwolennikiem wprowadzania jakichkolwiek odstępstw od systemu emerytalnego – komentuje Gość Radia ZET.

Petru: Nie wpadajmy w przesadę mówiąc, że ktoś jest na kasie

Co z handlem w niedziele? - Chcę, żeby wszystkie niedziele były handlowe – mówi Ryszard Petru i ocenia, że jest szansa na wprowadzenie tego rozwiązania. - Ktoś musi zatowarować ten sklep. Zwykle, jak sklep jest zamknięty w niedzielę, to masa pracy jest wykonywana, by w poniedziałek było wszystko gotowe. Nie wpadajmy w przesadę mówiąc, że ktoś jest na kasie. Jest masa pracowników, których nie widać – komentuje w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Poseł Trzeciej Drogi jest również przekonany, że „w perspektywie kilku miesięcy nastąpi redukcja liczby ministerstw”. - Bez względu na to, ilu jest chętnych po stronie koalicyjnej. Musimy pokazać, że państwo może być oszczędne, ale skuteczne – podkreśla Petru.

Donald Tusk na prezydenta? „Nie wykluczałbym. W perspektywie najbliższych 4 lat jeszcze nas politycznie zaskoczy”

Pytany o to, czy Donald Tusk wystartuje w wyborach prezydenckich, Ryszard Petru odpowiada: – Nie wykluczałbym takiego wariantu. - Mam nadzieję, że marszałek Hołownia też będzie startował – dodaje. - Nie wykluczałbym, że taką decyzję podejmie. Na pewno w perspektywie najbliższych 4 lat jeszcze nas politycznie zaskoczy – komentuje polityk.

„Mamy przed sobą jeszcze zadanie polityczne – dekompozycja PiS”

- PiS ma szansę się rozpaść. Zachowują się czasami jak oblężona twierdza, ale oprócz naprawy RP, przywrócenie standardów prawa itd., mamy przed sobą jeszcze zadanie polityczne – dekompozycja PiS – mówi polityk. Jego zdaniem trzeba zrobić wszystko, „żeby tego typu partie w przyszłości nie wróciły do władzy”. - Chodzi o to, by na stałe ta partia nie miała już takiej władzy. Niech będzie w parlamencie, niech ma szansę się wypowiadać – tłumaczy Ryszard Petru.

