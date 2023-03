Zdaniem rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, najważniejsze jest to, że partii rządzącej udało się w porę zareagować i zatrzymać wypłatę jakichkolwiek środków pieniężnych. - Pierwsze decyzje zostały już podjęte. Osoby, które zasiadają na najwyższych stanowiskach w NCBiR poniosły dyscyplinarne konsekwencje – podkreśla gość Bogdana Rymanowskiego. Pytany przez prowadzącego o informację Rzeczpospolitej na temat tego, że Jacek Żalek, który nadzorował NCBiR ma szantażować PiS i grozić wyciągnięciem 5 posłów PiS, rzecznik partii odpowiada, że pan minister „został już odsunięty, nie ma żadnych kompetencji w tym zakresie”. - Sprawa jest badana wewnątrz ministerstwa, czy mógł być powiązany i wpływać na decyzje w NCBiR. Jeśli będziemy mieli raporty, wyniki prac – będą zapadały na pewno kolejne decyzje – zapowiada Gość Radia ZET. Jacek Żalek powinien podać się do dymisji? - To już pytanie do pana ministra Żalka. Wszyscy wyrobimy sobie jednoznaczny pogląd, jak będziemy mieli efekty prac, które trwają wewnątrz resortu – podkreśla polityk i dodaje: - My przecinamy takie sprawy, wyciągamy konsekwencje, z drugiej strony takich konsekwencji nie ma.

Bochenek: Politycy PO stworzyli pajęczynę powiązań. Łapówkarstwa i korupcja pod parasolem Trzaskowskiego

Zatrzymanie Włodzimierza Karpińskiego to element kampanii PiS? - To dowód na to, że służby w Polsce działają i dobrze, że takie działania są podejmowane, jeśli dochodzi do łapówkarstwa i korupcji, bo z tym mamy do czynienia, pod parasolem Trzaskowskiego – uważa Rafał Bochenek. - Wychodzi na to, że przetargi w MPO były ustawiane, wokół tego wytworzyła się siatka dziwnych powiązań. Skoro pan Karpiński został aresztowany na 90 dni, to też o czymś świadczy. Istnieje prawdopodobieństwo mataczenia – dodaje Gość Radia ZET. Jego zdaniem „to środowisko ma problemy z tego typu sprawami”. Poseł zapowiada „rozpoczęcie akcji informacyjnej, jeśli chodzi o działania Trzaskowskiego w Warszawie i plany na przyszłość dla Polski i Polaków”.

- Widzicie źdźbło w oku PO, a belki we własnym nie? Borys Budka mówi o skazanej prawomocnie wyrokiem pani Zwiercan, która ma zakaz pełnienia funkcji publicznych, a stoi na czele hufców pracy – mówi Bogdan Rymanowski. - W każdym środowisku pojawiają się różne problemy. Kwestia, jak podchodzimy i wyciągamy konsekwencje. Jeśli chodzi o panią Zwiercan – sprawy są nieporównywalne – komentuje Rafał Bochenek. - Mówimy o gigantycznej aferze łapówkarskiej, pod okiem polityków PO, którzy stworzyli pajęczynę powiązań, układ zamknięty wokół warszawskiego MPO – ocenia polityk PiS. Jego zdaniem, sprawa Małgorzaty Zwiercan, która została skazana za „głosowanie na dwie ręce” „budzi pewne wątpliwości etyczne, ale nie jest to sprawa kryminalna”. - Jest werdykt natury prawnej, ale na pewno to nie jest ta skala nadużyć – uważa Bochenek. Jego zdaniem na pewno sprawa ta będzie analizowana i „pewnie jakieś stanowisko zostanie wydane”.

Rzecznik PiS zapowiada: Marzec będzie elementem przełomu

- Jeśli nie będzie szybkiej reakcji – afera w NCBiR pogrąży PiS? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Jest szybka reakcja. Wyciągniemy konsekwencje, jeśli były nadużycia, nieprawidłowości – odpowiada Rafał Bochenek.

- PiS odgryzie się Ziobrze za śledztwo ws. maili Dworczyka? – pyta prowadzący.

- Nikt nikomu nie będzie się odgryzał, bo jesteśmy jednym, dobrze funkcjonującym obozem politycznym – komentuje polityk.

- W kampanii będziemy walić w Tuska jak w bęben? – pyta gospodarz programu.

- Będziemy patrzeć na działania opozycji i weryfikować kłamstwa – zapowiada Gość Radia ZET.

- Jak będzie trzeba, to zrobimy rząd z Konfederacją? – pyta dziennikarz.

- Na pewno chcielibyśmy stworzyć rząd, który będzie skutecznie i sprawnie realizował program dla polskich obywateli – mówi poseł.

- W marcu prezes Kaczyński kolejny raz ruszy w Polskę? – pyta Rymanowski.

- W najbliższych tygodniach będziemy chcieli wrócić na trasę. Marzec będzie elementem przełomu, jeśli chodzi o zintensyfikowanie naszych działań w terenie – zapowiada Bochenek.

RadioZET/MA