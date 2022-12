Rzecznik rządu w Radiu ZET: Różnimy się z prezydentem. Należą mu się przeprosiny

Rzecznik rządu podkreśla, że „kierunkowe decyzje, wytyczne – od pana prezesa w szczególności - zawsze były wyczulone na kwestie konstytucyjności i prerogatyw prezydenta”.

Dlaczego nikt nie konsultował z Andrzejem Dudą założeń ustawy? - Być może nie było wystarczająco dużej troski o to, by na każdym etapie zadbać w odpowiedni sposób o właściwe konsultacje z panem prezydentem, skoro pan prezydent uznał, że to jest niewystarczające, to przyjmujemy to z pokorą – komentuje minister Müller.

Dlaczego Jarosław Kaczyński skrytykował projekt zaakceptowany przez Mateusza Morawieckiego? Gość Radia ZET przyznaje, że z prezesem rozmawiał zarówno on, jak i minister ds. europejskich. - Rozmawiałem z prezesem Kaczyńskim na ten temat i dał jasny sygnał, że ustawa o SN ma być dalej procedowana i mamy szukać rozwiązania, które pogodzi wszystkie racje – zdradza rzecznik rządu.

Krótka piłka: Prezydentowi należą się przeprosiny, rząd się nie zakiwał, premier nie jest gotowy na dymisję

- W sprawie środków z KPO rząd się tak zakiwał, że nie ma teraz dobrego rozwiązania? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie – odpowiada Piotr Müller.

- Prezydentowi należą się szczere przeprosiny za brak konsultacji? – pyta prowadzący.

- Tak – przyznaje rzecznik rządu.

- Mam pełne zaufanie do KE? – pyta gospodarz programu.

- Nie – komentuje Gość Radia ZET.

- Mateusz Morawiecki jest przygotowany w każdej chwili na dymisję? – pyta dziennikarz.

- Nie – mówi minister.

- Marek Kuchciński jest wybitnym szefem KPRM? – pyta Rymanowski.

- Mam w tej kontrze Michała Dworczyka. Zarówno teraz mamy, jak i wcześniej mieliśmy bardzo dobrego szefa Kancelarii Premiera – ocenia Müller.

Rzecznik rządu o dymisji szefa Policji: Zdecydują wyniki śledztwa. Krok po kroku trzeba prześledzić drogę. Nie sądzę, by udało się przed świętami

- O tym zdecydują wyniki śledztwa, bo to śledztwo jest prowadzone przez prokuraturę. Wyniki naświetlą tę sprawę w pełni – odpowiada Gość Radia ZET Piotr Müller, pytany przez Bogdana Rymanowskiego o dymisję komendanta głównego policji. - Jeśli wyniki śledztwa pokazałyby jakieś rzeczy, które musiałyby powodować zmiany w tym obszarze, to wtedy będziemy decydować – dodaje rzecznik rządu. Minister nie jest w stanie wykluczyć żadnego wariantu ws. „wybuchowego” prezentu dla gen. Jarosława Szymczyka. Müller zapowiada: - Należy prześledzić tę drogę krok po kroku, by wyciągnąć wnioski.

Gość Radia ZET uważa, że ta sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana, niż się wydaje. - Komendant główny jechał na teren Ukrainy z oficjalną wizytą, spotykał się z równorzędnymi przedstawicielami strony ukraińskiej. Jeśli ja jadę gdzieś z premierem na spotkanie z innym premierem czy prezydentem, to nikt mnie nie kontroluje w samym miejscu, gdzie odbywa się spotkanie, ponieważ jest zaufanie do drugiej strony, że wszystko odbywa się zgodnie z procedurami bezpieczeństwa – opisuje rzecznik rządu. I tu – jego zdaniem – było zaufanie obu stron, że zachowują się w sposób odpowiedzialny. - Dlatego śledztwo jest kluczowe w tym obszarze – podkreśla minister.

Pytany przez Bogdana Rymanowskiego o to, czy ktoś, kto nie potrafi zadbać o własne bezpieczeństwo, powinien zajmować się bezpieczeństwem Polaków, Piotr Müller odpowiada, że „na takie wnioski przyjdzie czas, gdy śledztwo będzie na bardziej zaawansowanym poziomie”. Przed świętami decyzja ws. gen. Szymczyka? - Myślę, że śledztwo aż tak zaawansowane nie będzie, więc ciężko powiedzieć, by była taka gotowość do wyciągnięcia finalnych wniosków – ocenia Gość Radia ZET.

PiS szuka następcy gen. Jarosława Szymczyka? - O poszukiwaniach następcy różnych osób na różne funkcje słyszałem wielokrotnie. Od premiera, po wszystkich ministrów i wiceministrów, a mityczna Nowogrodzka jest używana często jako wytrych plotkarski – komentuje rzecznik rządu.

RadioZET/MA