Schetyna o relacjach z Ukrainą: Fatalny, tragiczny koniec. Skandal i kompromitacja

Tak komentuje nieobecność polskiego ministra spraw zagranicznych na spotkaniu szefów MSZ państw unii w Kijowie. - Jeśli jest spotkanie ministrów spraw zagranicznych na zaproszenie prezydenta Zełenskiego, spotykają się w Kijowie, rozmawiają o europejskiej przyszłości Ukrainy, a tam nie ma polskiego szefa MSZ, to jest to skandal. Kompromitacja! – uważa były szef polskiej dyplomacji. Jego zdaniem „wszystko, co zrobiliśmy przez miesiące jest wyrzucane przez bezmyślną politykę PiS do politycznego kosza”. Schetyna podkreśla, że „politykę zagraniczną robi się w sposób przemyślany, wielotorowy i w długim dystansie. - Pamiętając o historii myśli się o tym, jakie są alternatywy – dodaje w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Schetyna proponuje integrację państw, które najbardziej pomagały Ukrainie. Zboże? „Zbudowałbym inną politykę KE”

Grzegorz Schetyna uważa również, że „jeśli nie podejmujemy się kwestii embarga na ukraińskie zboże, nie ujawnia się procederu, który doprowadził do katastrofy, to płaci się polityczną cenę”. - Za nieudolność polityków PiS, zachowania ministra rolnictwa, szefa MSZ, komisarza Wojciechowskiego, rządu zapłacimy jako Polacy ogromną cenę – ocenia polityk PO. Pytany przez prowadzącego o to, co on by zrobił ws. ukraińskiego zboża, jeśli byłby premierem, Gość Radia ZET odpowiada: - Zbudowałbym inną politykę KE. Jego zdaniem przez miesiące Polska nic w tej sprawie nie robiła i nie budowała „stanowiska KE w tej sprawie”. - To, co musieliśmy zrobić, to zbudować koalicję krajów, które powinny zawiązać porozumienie i występować wspólnie. Kraje, które najbardziej pomagały Ukrainie: Polska, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria. Tu potrzebujemy integracji – ocenia Grzegorz Schetyna.

Polityk PO o frekwencji na Marszu Miliona Serc: Najwięcej w historii wolnej Polski po 1989 roku

Pytany o marsz organizowany przez Platformę Obywatelską, Grzegorz Schetyna odpowiada: - Widziałem wieleset tysięcy, najwięcej w historii wolnej Polski po 1989 roku na pewno. Zaznacza, że była to największa demonstracja, jaką pamięta i na pewno przełoży się ona na wynik wyborów. – Opozycja demokratyczna musi pokazać, że z marszu wynika integracja i pomysł na to, w jaki sposób będziemy tworzyć rząd, żeby niezdecydowani mieli wiedzę i przekonanie, że głosują na zwycięzcę, ugrupowania, które stworzą rząd – mówi Gość Radia ZET. Schetyna przyznaje również: - Wyzwaniem dla nas jest marsz po 10 mln głosów, którzy głosowali na Rafała Trzaskowskiego w II turze. Jego zdaniem to powinien być kierunek demokratycznej opozycji.

Krótka piłka: 16.10 prezes Obajtek i zarząd podniosą ceny na Orlenie

- Czy Polska powinna twardo grać z Ukrainą? – pyta Bogdan Rymanowski.

- W sprawie polityki? Tak. Twardo z Ukrainą, bo jeśli nie z Ukrainą i UE, to zostajemy sami i osłabieni – komentuje Grzegorz Schetyna.

- Jeśli wygramy, to podniesiemy ceny na Orlenie? – pyta prowadzący.

- Nie, bo to Orlen będzie podnosił ceny na swoich stacjach. Nie będziemy mieli z tym nic wspólnego. 16.10 prezes Obajtek i zarząd podniosą ceny na Orlenie – uważa polityk PO.

- Po wyborach trzeba zaorać TVP? – pyta gospodarz programu.

- Trzeba radykalnie zmienić TVP – ocenia Gość Radia ZET.

- Jeśli wygra PiS – nie uznamy wyniku wyborów? – pyta Rymanowski.

- Nie wygra PiS. Jak wygra? To nie my, a OBWE i instytucje międzynarodowe będą budować materiał i pokazywać, czy wybory były sfałszowane czy nie – odpowiada Schetyna.

Grzegorz Schetyna mocno: Kaczyński to gamoń, Morawiecki jak rozkładana babuszka. Rządzący to zakompleksieni goście

Pakt migracyjny? - To temat, który wymaga budowania w spokojny, racjonalny sposób mniejszości blokującej te kwestie. Polska, Słowacja, Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria – powinniśmy mówić jednym głosem. My musimy być wyłączeni z tego. Art. 47. o tym mówi, o możliwości wyłączenia. Dlatego z tego artykułu robi się podpunkt i wpisuje się, czego i kogo zmiana dotyczy – mówi były szef MSZ Grzegorz Schetyna, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Zdaniem polityka PO, Polska nie może się ze wszystkimi kłócić. - Jesteśmy ze wszystkimi skłóceni. Nie mamy żadnych partnerów w Europie! To absurdalne. Polityka nieudaczników, zakompleksionych gości, którzy ciągle szukają konfliktu. Polityka porażki. Wszyscy mają kompleksy! – grzmi Schetyna. Jego zdaniem „ludzie w Europie chwytają się za głowę i mówią: jak można się tak zachowywać i w tak nieskuteczny sposób prowadzić każdą politykę, jaką prowadzi PiS?!”.

Pytany o słowa premiera dotyczącego tego, że „PO jest jak kinder niespodzianka – na zewnątrz niemieckie sreberko, a w środku dziadostwo”, Gość Radia ZET odpowiada: - A on jest jak babuszka rozkładana, z coraz mniejszą postacią w środku. Zdaniem Grzegorza Schetyny, Mateusz Morawiecki chce pokazać Jarosławowi Kaczyńskiemu, że „to on jest gwarantem normalności i bardzo chce być premierem po wyborach”.

Prezes PiS o tym, że „Tusk ma wokół siebie wielu gamoni, a sam takim gamoniem zupełnie nie jest, wie co robi, gdzie stoją konfitury”? - Rzadko zdarzam się z prezesem Kaczyńskim. Prezes Kaczyński jest gamoniem – komentuje polityk Platformy Obywatelskiej.

