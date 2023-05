Sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości dodaje, że „dziś mamy pierwszy dzień matur, więc może czują się jak ci maturzyści, którzy właśnie stają przed egzaminem dojrzałości”. - Życzę maturzystom powodzenia i połamania piór, a Solidarna może taki egzamin dojrzałości ma przed sobą – ocenia polityk. Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego o to, czy politycy Zbigniewa Ziobry są żółtodziobami, Krzysztof Sobolewski odpowiada: - Patrząc z perspektywy PiS i tego, jak i kiedy PiS powstawało, to można powiedzieć, że Solidarna bądź Suwerenna… to [określenie – red.] maturzyści to i tak jest wysoko. - Jeszcze dodajmy „bezpieczna” i wtedy mamy filary programu PiS z 2015 roku, gdzie była „solidarna, suwerenna i bezpieczna” Polska. Cieszymy się, że nasz koalicjant korzysta z dorobku PiS – mówi Gość Radia ZET.

Dlaczego żaden z polityków PiS nie pojawił się na konwencji Suwerennej Polski? - Ja jestem z Podkarpacia i jak nie zapraszają, to się nie pojawiam. To decyzja Suwerennej czy Solidarnej Polski – komentuje sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości. Dodaje, że „to ich decyzja”, którą PiS przyjmuje z dobrodziejstwem inwentarza i zaznacza, że nie robiłby z tego faktu „tematu”. - Mam nadzieję, że nasi przyjaciele z Suwerennej teraz Polski pamiętają, że sukces Zjednoczonej Prawicy przyniosła jedność. I to jest główne, co chciałbym, żeby z tyłu głowy mieli – mówi Krzysztof Sobolewski w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Co z listami wyborczymi Prawa i Sprawiedliwości? - Na pewno ten etap został wczoraj troszkę wycofany. Delikatne cofnięcie nastąpiło – przyznaje sekretarz generalny PiS, po konwencji Suwerennej Polski. - Zapowiadaliśmy, że ogłoszenie list wyborczych będzie nie wcześniej, niż w okresie wakacyjnym, w ostatnim możliwym momencie przed rejestracją, ale same rozmowy będą teraz troszkę inaczej wyglądały – zapowiada Gość Radia ZET.

Pytany o to, co się stanie, jeśli Suwerenna Polska wystartuje samodzielnie w wyborach, sekretarz generalny PiS ocenia, że „będzie to dla nich egzamin dojrzałości”. Dodaje jednak: - Zakładam, że zdrowy rozsądek i propaństwowe podejście zwycięży. Zdaniem Sobolewskiego, nic nie stoi na przeszkodzie, by Zjednoczona Prawica w obecnym kształcie powtórzyła swój sukces w 2023 oraz 2027 roku.

Krzysztof Sobolewski: Doktryną Tuska jest mówienie po polsku, a myślenie po niemiecku

- Biskupi zaapelowali do polityków, by unikali pokusy demagogii, populizmu i bezwzględnego dyskredytowania oponentów. Posłuchacie? – pyta Bogdan Rymanowski. - Podpisuję się pod tym obiema rękami – odpowiada Gość Radia ZET Krzysztof Sobolewski. Dopytywany o to, czy w takim razie Donald Tusk jest niemieckim kolaborantem, jak nazywa go Zbigniew Ziobro, sekretarz generalny PiS odpowiada, że „kolaborantem może nie, bo to dosyć mocne słowo, ale jest osobą, która jest wspierana przez Niemcy i została przysłana tu przez Merkel, potem wspierana przez von der Leyen”. - To są postawy do tego, by mówić, że jest mu bliżej do Niemiec, niż do Polski – uważa polityk partii rządzącej. Zdaniem Sobolewskiego „mówienie po polsku, a myślenie po niemiecku to doktryna Tuska”. - My mówimy po polsku i myślimy po polsku – dodaje sekretarz generalny PiS. Dopytywany o odbieranie patriotyzmu szefowi PO, Gość Radia ZET odpowiada, że ”jedni są patriotami polskimi, a inni zagranicznymi, a Donaldowi Tuskowi do polskiego patrioty daleko”.

„W przeciwieństwie do pana prezesa ja aż takim optymistą nie jestem”

Debata Kaczyński-Tusk? - Nie widzę teraz ani powodów, ani czasu do takiej debaty. Pan prezes Jarosław Kaczyński kiedyś odpowiedział, że po spełnieniu kilku warunków być może kiedyś taka debata mogłaby się odbyć. W przeciwieństwie do pana prezesa aż takim optymistą nie jestem, żeby Tusk spełnił chociażby jeden – komentuje sekretarz generalny PiS.

Krótka piłka i „pomidor” w odpowiedzi na pytanie o Ziobrę

- Powinniśmy wyrzucić z kraju ambasadora Rosji? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Tak – uważa Krzysztof Sobolewski.

- Jarosław Kaczyński przejdzie niedługo na emeryturę? – pyta prowadzący.

- Nie – deklaruje polityk PiS.

- Zbigniew Ziobro to prawdziwy mąż stanu? – pyta gospodarz programu.

- Pomidor – komentuje koalicjant.

- Suwerenna Polska jest pazerna na stanowiska? – pyta dziennikarzy.

- Nie – odpowiada Gość Radia ZET.

- Moja żona ma wybitne kompetencje? – pyta Rymanowski.

- Tak – mówi Sobolewski.

więcej wkrótce...

RadioZET/MA