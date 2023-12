Gość Radia ZET. Sławomir Nitras u Bogdana Rymanowskiego

Zdaniem Gościa Radia ZET „powinna być komisja śledcza ws. tego, dlaczego PiS na 8 lat zabetonowało śmierdzące kominy, dym i węgiel, a wstrzymali proces modernizacji polskiej transformacji i to transformacji rozproszonej”. Poseł Koalicji Obywatelskiej ocenia, że Prawo i Sprawiedliwość, proponując komisję śledczą ws. projektu większości dot. wiatraków, „próbuje wytworzyć wrażenie jakby wiatraki były złe, a kominy dymiące były dobre”. - To jakiś kompletny humbug. To, co wyprawia Morawiecki to rzecz nieprawdopodobna – mówi w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Nitras dodaje, że „za czasów PiS pisano kiedyś ustawę w Tel Avivie, ustawę o IPN”, posłowie poznawali projekty rano, które tego samego dnia wieczorem były przegłosowane, a nowa większość już pokazała ustawę, z którą opinia publiczna może się zapoznać.

Wywłaszczenia? - Kwestia nie budzi wątpliwości, moich nie budzi. Wyraźnie dotyczy doprowadzenia przyłączy, a nie samych wiatraków – tłumaczy Sławomir Nitras. Stare turbiny, sprowadzane do Polski? - Kompletne kłamstwo, nieprawda – odpowiada poseł PO. Kwestia odległości? Tu Gość Radia ZET przyznaje, że budzi to wątpliwości i dodaje, że powinno być zachowane 500 metrów. Dlaczego nie 700? - To za daleko. W znaczny sposób ogranicza w znaczy sposób możliwości realizacji inwestycji – ocenia Nitras.

Polityk ze Szczecina tłumaczy, że ¼ wszystkich turbin w Polsce znajduje się w woj. Zachodniopomorskim. - Udało się wypracować model współpracy, że turbiny powstają bez protestów społecznych. Jesteśmy dziś samowystarczalni energetycznie, jeśli chodzi o OZE jako województwo. To nie boli – mówi Sławomir Nitras i zapowiada, że właśnie „w Szczecinie powstaje ogromna inwestycja duńskiej firmy, ale w Polsce zrealizowana”. - Będą polskie turbiny, wysyłane za granicę, z których polska gospodarka rośnie. To nie jest przypadek, że Szczecin rośnie w rankingach miast o komforcie życia – podkreśla polityk.

Krótka piłka: Komisja śledcza ws. przewałów podczas Igrzysk Europejskich

- Po tym, co stało się w Anglii trzeba zamknąć Żyletę? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Ale Żyleta nie jest w Anglii. Spokojnie, żadnych emocjonalnych ruchów. Natomiast rzeczywiście jest pewien problem… - komentuje Sławomir Nitras, typowany na przyszłego ministra sportu.

- Zablokuję organizację Igrzysk Olimpijskich w Polsce w 2036 roku? – pyta prowadzący.

- Chcę poważnej rozmowy na ten temat. Gdzie mają się odbyć? W jakim mieście? Wychodzi prezydent w Sejmie i ni z gruchy, ni z pietruchy mówi, że będziemy organizować IO. A z kim o tym rozmawiał? Jaki jest budżet? – odpowiada polityk PO i dodaje: - Komisja śledcza powinna być ws. wyjaśnienia przewałów, które robiono przy Igrzyskach Europejskich – gigantyczne wydatki i paręset osób na Stadionie Śląskim i to przewalanie pieniędzy.

- Wierzę w św. Mikołaja? – pyta Rymanowski.

- Tak, trochę wierzę – przyznaje Nitras.

Sławomir Nitras o finansowaniu sportowców ze SSP: Zależy od kondycji spółek. Jeśli gra 10 obcokrajowców, to nie do końca o to chodzi

- Czy spółki Skarbu Państwa powinny finansować polskich sportowców? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Tak, ale trzeba robić to mądrze. Nie może być tak, że jakiś poseł załatwia ze spółki, która nie ma nic wspólnego z danym terenem, pieniądze dla swojego klubu przed wyborami – odpowiada typowany na ministra sportu Sławomir Nitras. Polityk PO dodaje, że w tej sprawie musi być jakiś plan. - Jeśli gra 10 obcokrajowców, a sponsoruje to polska spółka, to ja mam wrażenie, że to jest klub nie do końca polski i nie do końca o to chodzi – mówi Gość Radia ZET. Prawdopodobny przyszły minister podkreśla, że ważne jest, by SSP wspierały sport amatorski oraz dzieci i młodzież. - Też pytanie o kondycję tych spółek. Życzyłbym sobie, żeby finansowały w jak największym stopniu, ale to zależy od ich kondycji – komentuje poseł Nitras. - Ważne, żeby to była strategia nie „dajcie koledze” tylko taka, która sprawi, że nasze dzieci będą zdrowsze, chętniej będą chodziły na WF, nasza infrastruktura będzie się poprawiać, a na końcu efektem będą sukcesy polskich sportowców – ocenia Gość Radia ZET Sławomir Nitras.

Sławomir Nitras: Chciałbym powrotu otwartych szkół w soboty i niedziele

- W wielu szkołach w sobotę i niedzielę obiekty są pozamykane, a nie muszą być. Pamiętam, że w dzieciństwie soboty i niedziele to były dni, kiedy szkoły były pootwierane i można było grać np. w piłkę. Bardzo bym tego chciał – mówi w internetowej części Gościa Radia ZET, typowany na ministra sportu Sławomir Nitras. Polityk PO dodaje również, że generalnie problem z zajęciami sportowymi jest głębszy. - Sam jestem ojcem kobiet. Wiem, jakie są problemy, co to znaczy, jak dorastająca dziewczyna nie ma gdzie wziąć prysznica po WF-e, nie ma warunków, co znaczy WF w środku lekcji, wiem, jakie są ograniczenia dotyczące bazy – wylicza gość Bogdana Rymanowskiego.

„Przewalajmy dużą kasę, koledzy się najedzą”

Dopytywany o organizację Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku, Sławomir Nitras odpowiada, że rozmawiał ze wszystkimi prezydentami dużych miast. - Pytałem czy ktokolwiek z nimi rozmawiał. Nikt nie rozmawiał. To niepoważne – uważa Gość Radia ZET i ocenia, że wygląda to jak organizacja Igrzysk Europejskich. - Przewalajmy dużą kasę, koledzy się najedzą, a sport ma z tego niewiele – dodaje polityk PO. - Mam wrażenie, że te wszystkie pisowskie inwestycje, jak przekop Mierzei, prom w Szczecinie, to są inwestycje, na których wszyscy wokół zarabiają, a one na końcu nie przynoszą żadnego ekonomicznego, pozytywnego efektu – komentuje Sławomir Nitras.

Kwota wolna? Nitras: Możliwa w przyszłym roku

- Poczekałbym na decyzje rządu. Dajmy szansę nowemu ministrowi finansów czy nowej pani minister. Jest możliwe [od 2024 roku – red.]. Zmiany podatkowe na korzyść podatnika mogą być wprowadzone również w trakcie roku – odpowiada Gość Radia ZET.

Sławomir Nitras o prezesie NBP przed TS: Argumenty nietrudno znaleźć. Prezes EBC nie będzie miała wątpliwości. NBP obsadzony politykami PiS jak choinka bombkami

Pytany o to, czy przyszły rząd postawi Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu, poseł PO odpowiada, że „przyjdzie czas na te decyzje”. Zdaniem Nitrasa, większość Polaków uważa, że prezes NBP „sprzeniewierzył się ślubowaniu, które składał i działał w interesie jednej partii politycznej i robi to dalej”. - Nikt nie ma zamiaru bezprawnie stawiać prezesa Glapińskiego przed TS. Jeśli to się stanie, to będą przedstawione argumenty, które nietrudno znaleźć. Nie mam wątpliwości, że prezes Europejskiego Banku Centralnego nie będzie miała wątpliwości, że procedura była zgodna z prawem – tłumaczy Gość Radia ZET. Jego zdaniem „NBP został sprowadzony do instrumentu w rękach Kaczyńskiego w kampanii, który ustalał stopy procentowe, decydował o tym, jak wygląda polityka finansowa państwa, finansował dług publiczny z pieniędzy NBP, wpływał na decyzję KNF”. NBP? - Albo mówimy o niezależności, albo mówimy o obsadzeniu jak choinka, bombki na choince polityków PiS – mówi Sławomir Nitras.

Stare samochody? - A pan się czuje komfortowo idąc ulicą, kiedy widzi pan 20-30-letnie diesla, który smrodzi na czarno, z wyciętym jeszcze filtrem? Życzyłbym sobie, by w wielu polskich miastach komunikacja dojazdowa do centrum była tak dobra, jak w Warszawie. Mieszkałem kiedyś na Górnośląskiej w centrum Warszawy. Nie mogłem otworzyć okna, bo mój parapet był czarny. Tam cały czas stoją samochody w korku. Nikt nie robi rewolucji, szukajmy równowagi – mówi Gość Radia ZET.

Pytany o kulturę na stadionach, prawdopodobny przyszły minister sportu odpowiada, że „są takie stadiony, gdzie jak część kibiców zaczyna używać wulgarnych słów albo obraża drużyny przeciwne, to spikerzy wtedy zagłuszają ich czytając np. komunikaty, kiedy odjeżdżają autobusy”. Nie chce jednak zdradzić, czy podobne rozwiązanie należy wprowadzić u nas.

