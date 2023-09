Szef MEiN wystawia sobie ocenę 4+ i zaprasza nauczycieli na protest

Gość Radia ZET - Przemysław Czarnek

Oglądaj

– Tak – uważa minister edukacji. A jak oceniają to słuchacze, widzowie, internauci? W sondzie na stronie radiozet.pl, 59 proc. jest takiego samego zdania, jak Przemysław Czarnek, a 41 proc., odpowiada „nie”.

„To będzie znakomity rok”

- To będzie znakomity rok szkolny. Zaczynamy go pozytywnie. Pierwszy raz od kilku lat nie mamy żadnych przeszkód w rozpoczęciu roku – zapowiada Gość Radia ZET Przemysław Czarnek. Zdaniem ministra edukacji i nauki, „to jest pierwszy rok szkolny od kilku lat, kiedy nie przeszkadza nam pandemia, nie martwimy się, że dzieci z Ukrainy wejdą do szkół w setkach tysięcy”.

Pytany o obywatelski projekt „Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców”, czyli tzw. lex Czarnek 3.0., Gość Bogdana Rymanowskiego „nie wyklucza”, że będzie jeszcze jedno posiedzenie Sejmu w tej kadencji i wtedy Sejm się tym zajmie. - Jeśli nie, to na początku listopada będzie uchwalony i trafi do pana prezydenta. Ten projekt nie idzie do żadnego kosza! – zaznacza Przemysław Czarnek.

Przemysław Czarnek zaprasza protestujących na Szucha, przed budynek MEiN

Pytany przez prowadzącego o dzisiejszy protest nauczycieli przed gmachem Ministerstwa Edukacji i Nauki, szef MEiN odpowiada: - Zapraszamy nauczycieli na Szucha. - Są tam inni ministrowie. Ja mam inny kalendarz na dzisiejszy dzień – dodaje minister. Jego zdaniem „w demokratycznym, praworządnym kraju pikiety pokojowe są absolutnie nawet pożądane”. - Jako społeczeństwo demokratyczne powinniśmy być aktywni – mówi Gość Radia ZET.

„Gdyby ZNP nie istniało, to nauczyciele byliby w dużo lepszej sytuacji”

Minister edukacji w mocnych słowach komentuje również działania prezes ZNP Sławomira Broniarza. - Człowiek, który nie widzi rzeczywistości, powinien zacząć uprawiać jakiś sport albo coś, bo trzeba zacząć poprawiać wzrok – mówi Przemysław Czarnek. Jego zdaniem „gdyby ZNP nie istniało, to nauczyciele byliby w dużo lepszej sytuacji!”. - ZNP szkodzi polskiej szkole i kłamie – uważa Gość Radia ZET.

Czarnek: Nie ma wakatów

- Liczba etatów brakujących w polskich szkołach to jest 5 915 nauczycieli przedmiotów merytorycznych, jeśli chodzi o pełne etaty. Na 701 tys. nauczycieli to jest ok 0,6 proc. wakatów. To tak, jakby w szkole, która zatrudnia 100 nauczyciela brakowało 0,6 nauczyciela. Czy to zapaść? – opisuje Przemysław Czarnek. Szef MEiN zaznacza, że „w większości szkół leżą podania nauczycieli do przyjęcia do pracy, nierozpatrywane, bo coraz mniej jest godzin dla nauczycieli i coraz mniej dzieci w szkołach”.

- Od 1 stycznia nauczyciel najmniej zarabiający, początkujący będzie zarabiał 100 proc. więcej, niż w 2015 roku – zapowiada Gość Radia ZET Przemysław Czarnek.

Pytany przez Bogdana Rymanowskiego o to, jaką wystawiłby sobie ocenę za swoją pracę, minister edukacji i nauki odpowiada, że 4+. - Mam poczucie, że w szkołach zmienia się ogromnie wiele i nauczyciele też to wiedzą – dodaje.

Czarnek premierem? Minister: Śmieszą nas z prezesem te przepowiastki

- Rozmawialiście z prezesem na temat tego, żeby to pan został premierem? – pyta Bogdan Rymanowski. - Nigdy nie rozmawialiśmy z prezesem na ten temat i śmieszą nas te przepowiastki w gazetach. Absolutnie nieprawdziwe informacje, że jestem w jakichś planach na premiera. Premierem będzie Mateusz Morawiecki – komentuje Przemysław Czarnek.

Krótka piłka i „wszyscy powinniśmy dbać o linię”

- Do szkół powinny wrócić mundurki? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie – uważa Przemysław Czarnek.

- Od PSL w rządzie wolę Konfederację? – pyta prowadzący.

- Nie – przyznaje minister.

- Udało mi się schudnąć, więc i uczniowie powinni zrzucić wagę? – pyta dziennikarz.

- Wszyscy powinniśmy dbać o linię – komentuje szef MEiN.

Przemysław Czarnek zapowiada: Polityka prorodzinna PiS będzie jeszcze bardziej rozkręcana. Program jest gotowy

Dramatyczny spadek urodzeń w Polsce? - Całościowa polityka prorodzinna PiS będzie jeszcze bardziej rozkręcana. Nie chodzi tylko o pieniądze – zapowiada minister edukacji i nauki, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Przemysław Czarnek podkreśla, że „chodzi o świadomość, wyzbycie się egoizmu, odpowiedzialność za przyszłe pokolenia”. - Całkowity program jest opracowany, będzie prezentowany niebawem – mówi polityk PiS.

Minister zapowiada podniesienie progu zdawalności matury, kwestia 1-2 lat

Pytany przez internautę o podniesienie progu zdawalności matury do 50 proc., szef MEiN zapowiada, że „w konsekwencji następnych lat tak będzie”. - Będziemy podnosić próg zdawalności matury. Na pewno na przedmiotach rozszerzonych nie będzie już tak, że bez względu na to, jaki jest poziom zdawalności, matura jest zdana. Kwestia 1-2 lat – tłumaczy Przemysław Czarnek.

Czarnek: Będzie kilka mld złotych więcej w budżecie MEiN i kilkanaście mld więcej w subwencji oświatowej

Pytany przez słuchacza o to, dlaczego rząd planuje podwyżki w budżetówce na poziomie inflacji dopiero 2024 roku, Przemysław Czarnek odpowiada: - Przyglądamy się i walczymy o jak najlepszy budżet dla MEiN. - Mamy już wielkie sukcesy w negocjacjach z Ministrem Finansów. Trzymajcie państwo za nas kciuki – dodaje. - Już mogę zapowiedzieć, że będzie kilka mld złotych więcej w budżecie MEiN i kilkanaście mld więcej w subwencji oświatowej – mówi minister edukacji i nauki.

Minister: Zablokujemy to

Polityk PiS był również pytany o zboże z Ukrainy. - 15. września żadne zboże z Ukrainy nie trafi na rynek Polski, bo zablokujemy – zapowiada Gość Radia ZET. Czarnek komentuje, że „jeśli UE będzie chciała robić na złość Polakom, to jej sprawa” i dodaje: - A my zablokujemy swoimi przepisami wejście zboża ukraińskiego na polski rynek. Minister podkreśla, że jest to „przesądzone”.

Przemysław Czarnek mocno o papieżu: Jest mi wstyd za to, co mówi. Słowa są skandaliczne, wstydliwe. Gdybym był szefem MSZ, rozważyłbym wezwanie na dywanik…

Papież do młodzieży rosyjskiej, że nie powinna zapominać o swojej wielkiej historii? -Jest mi wstyd za to, co mówi papież pod adresem Rosjan, jeszcze w czasie wojny, w której Rosjanie popierają Putina, bestialsko atakującego Ukrainę. Papież ma kiepskich doradców – mówi polityk PiS, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Przemysław Czarnek zwraca się również do osób, współpracujących z Franciszkiem: - Prosiłbym wszystkich, którzy doradzają mojemu Ojcu Świętemu, żeby doradzali mu lepiej, bo to są wstydliwe wypowiedzi. - To jest mój Ojciec Święty i jest mi wstyd za to, że Ojciec Święty w ten sposób mówi pod adresem Rosji, która jest dziś ludobójcza i zagraża nie tylko Ukrainie, ale Europie i całemu światu – podkreśla minister edukacji i nauki. Pytany o to, czy polskie MSZ powinno wezwać na dywanik nuncjusza apostolskiego, Przemysław Czarnek odpowiada: - Gdybym ja był szefem MSZ, to rozważałbym taki ruch. Jego zdaniem słowa są „skandaliczne”.

Czarnek dziękuje PO za Giertycha. Minister: Szkoda, że nie pozostawili go w Lublinie. Byłbym jeszcze bardziej szczęśliwy

- To jest prezent dla PiS i dla Polski. Bardzo dziękujemy PO za Romana Giertycha, Kołodziejczaka i wiele innych znakomitych postaci na listach PO – mówi Przemysław Czarnek, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Polityk PiS, który jest „jedynką” na liście w Lublinie, dodaje również: - Szkoda, że nie pozostawili Giertycha w Lublinie, byłbym jeszcze bardziej szczęśliwy. W ocenie Gościa Radia ZET, Roman Giertych jest „skompromitowanym politykiem prawicy, więc prawica nie będzie na niego głosować, skompromitowanym prawnikiem z jakimiś zarzutami”. - W świętokrzyskiem na pewno nie ma szans z ostatniego miejsca na liście KO – uważa Czarnek.

- PiS wykonał już znakomitą część programu Konfederacji i wykonywać będzie dalej. Te postulaty, które są również programie Konfederacji. Tylko my jesteśmy wiarygodni, a tam nie wiadomo, kto będzie – mówi Przemysław Czarnek. - Wyobrażam sobie zawsze współpracę, nie wiem, czy wspólny rząd, zarówno z PSL, jak i z Konfederacją – dodaje.

radiozet/MA