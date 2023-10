Gość Radia ZET ocenia, że „dzieje się historia na naszych oczach”. - Zatrzymaliśmy złą władzę. Polacy zatrzymali. Dlatego stali godzinami w kolejkach, bo mają dosyć PiS – dodaje w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Tomasz Siemoniak uważa, że „liderzy opozycji demokratycznej powinni wystąpić do prezydenta Andrzeja Dudy, wskazując, że mają większość, wskazać kandydata na premiera”. - Po co ten miesiąc? Po co miesiąc szarpaniny z premierem, który nie stworzy rządu? – mówi polityk Platformy. Jego zdaniem prezydent nie będzie brał pod uwagę Mateusza Morawieckiego, jeśli chodzi o tworzenie rządu. - Gdy zobaczy, że jest klarowna większość, to nie będzie chciał się pakować w bezsensowną szamotaninę na udawanym premierze Morawieckim, czy innym z PiS, który nie stworzy rządu – ocenia wiceprzewodniczący PO. Siemoniak podkreśla, że „Polska nie może czekać tygodniami tylko dlatego, że PiS przegrał wybory”. - 30 lat praktyki demokratycznej nie przyniosło takiej sytuacji, jaką mamy teraz – zwycięzca arytmetyczny jest izolowany, nie ma zdolności koalicyjnej, nikt nie chce z nim współpracować – komentuje Gość Radia ZET. - Panie prezydencie, proszę się już nie bać PiS i prezesa Kaczyńskiego – apeluje polityk opozycji.

Siemoniak: Relacje lepsze, niż kiedykolwiek

Pytany przez Bogdana Rymanowskiego o to, czy liderzy podjęli już jakieś rozmowy koalicyjne, Tomasz Siemoniak odpowiada, że „bez przerwy rozmawiają”. - Relacje są lepsze, niż kiedykolwiek. Oficjalne wyniki to podstawa do działania. W takiej sytuacji liderzy podejmą inicjatywę – dodaje polityk opozycji.

Co, jeśli Trzecia Droga pomyśli o współpracy z PiS? - Nie wierzę, że Kosiniak i Hołownia będą gotowi na cokolwiek z PiS. Wyborcy by im tego nie wybaczyli – ocenia wiceszef PO.

Polityk PO: Nie wierzę, że zaczniemy się teraz kłócić, kto zostanie premierem

Rząd opozycji, ale Donald Tusk nie zostaje premierem? - Nasza demokracja jest w punkcie takim, że premierem powinien być ktoś najsilniejszy politycznie. Szef ugrupowania, które tworzy rząd. Każde inne rozwiązanie ma wpisany konflikt – odpowiada Gość Radia ZET. - Wszyscy liderzy, my wszyscy mamy świadomość wagi tej chwili. Jak ktoś zacznie swoje interesy i ambicje przedkładać, to daleko nie zajedziemy. Nie wierzę, że zaczniemy się teraz kłócić, kto zostanie premierem – dodaje Tomasz Siemoniak.

RadioZET/MA