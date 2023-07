Tomasz Trela: Pakt Senacki, mam nadzieję, w tym tygodniu. Wszystko już na 90% zamknięte

Pakt senacki. Kiedy się sfinalizuje? - To jest trudny bardzo proces, szczególnie jeśli wchodzimy na etap poszczególnych kandydatek i kandydatów. Są takie okręgi, gdzie partie polityczne twierdzą, że ich kandydatki i kandydaci są najlepsi. 80% tego wszystkiego, myślę, że na dzisiaj 90% jest już zamknięte - powiedział Tomasz Trela – wiceprzewodniczący Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy, w Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

- Mam nadzieję, że w tym tygodniu liderzy przypieczętują ten pakt senacki, ale pewność to będzie wtedy, gdy to będzie przyklepane. Jeżeli jest pytanie, czy pakt senacki będzie? Będzie. Jeżeli jest pytanie, czy idzie to w dobrą stronę? Idzie – zapewniał wiceprzewodniczący klubu Lewicy. Ilu kandydatów Lewicy będzie w pakcie senackim? Ile na 100 miejsc wy zajmiecie? - Myślę, że to będzie odzwierciedlenie tego, co mamy dzisiaj w sondażach, czyli 9-10%, czyli 9-10 miejsc. Z tego w granicach 6-7 miejsc „biorących”. Mam nadzieję, że to będzie w Senacie reprezentacja zdecydowanie bardziej liczna w przyszłej kadencji, niż jest w tej kadencji – stwierdził poseł Tomasz Trela.

"Roman Giertych w tych wyborach nie powinien startować. Giertych to nie jest nasza bajka" Czy Roman Giertych jest barierą, że nikt go nie chce wziąć pod swój sztandar w wyborach do Senatu? - Dzisiaj 8:03 i nikt na razie Romana Giertycha nie zgłosił. Żarty o poranku są wskazane, ale te do Lewicy nie bardzo pasują. Roman Giertych to nie jest nasza bajka. R. Giertych to był wicepremier za rządów J. Kaczyńskiego, to był lider Ligi Polskich Rodzin, Młodzieży Wszechpolskiej. Ja w polityce nie bardzo wierzę w zmiany. Sam jestem w Lewicy od 24 lat i się nie zmieniam.

„Jeżeli Romanowi Giertychowi zależy na przyszłości Polek i Polaków, to powinien sobie odpuścić te wybory” - Uważam, że Roman Giertych w tych wyborach nie powinien startować. Dlatego, że powinniśmy mieć totalną mobilizację i nie powinno być żadnego szumu, szmeru w przekazie publicznym. Nasze elektoraty powinny wiedzieć, w jaką stronę idziemy. Dajmy nam wygrać wybory do Senatu, dajmy nam wygrać wybory do Sejmu. Jeżeli Romanowi Giertychowi zależy na przyszłości Polek i Polaków, to powinien sobie odpuścić te wybory – powiedział Trela, dodając: - Nie możemy przejść obok tego, co robił R. Giertych, jak był liderem Młodzieży Wszechpolskiej, jak był wicepremierem. Ja nie specjalnie mam ochotę tłumaczyć się moim wyborcom, że dzisiaj Roman Giertych jest fajny facet. Może niech R. Giertych 4 lata jeszcze odczeka.

