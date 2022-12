Wicemarszałek Sejmu: Scenariusz przedterminowych wyborów leży na stole Kaczyńskiego

Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego o to, czy PSL poprze nową ustawę o Sądzie Najwyższym, w której NSA będzie jako Izba Dyscyplinarna, polityk ludowców zapowiada: - Nie, w tym kształcie nie poprzemy. Dodaje jednak, że będzie czas na składanie poprawek. Wicemarszałek Zgorzelski uważa, że Zjednoczona Prawica „musi odejść, bo nie jest w stanie rozwiązywać problemu Polaków”.

Przedterminowe wybory? - Jeśli prezes Kaczyński pozbyłby się z rządu Ziobry, to znaczy, że bardzo chce wziąć te pieniądze, napisałby ustawę pod dyktando Brukseli, powiedziałby: zobaczcie, jacy jesteśmy proeuropejscy, wywaliliśmy malkontentów, ponieważ nie mamy zdolności do prowadzenia polityki wewnętrznej – wybory na wiosnę – mówi Gość Radia ZET i dodaje, że scenariusz przedterminowych wyborów „leży na stole prezesa Kaczyńskiego”.

„Nie bawicie się ze mną, to biorę swoje zabawki i foremki i sobie idę”

Zdaniem Piotra Zgorzelskiego, wycofanie z Sejmu nowej ustawy o SN to „typowe działania pisowskie, które mają odwrócić uwagę obywateli od problemów związanych z drożyzną, upadkiem ćwierć miliona firm i wszystkim negatywnym”. - Jeśli prezydent Duda rozpacza przed kamerami, niemalże tocząc łzy, że nikt z nim tego nie konsultował, to do diabła! Przecież jest z tego samego środowiska politycznego, to nie mogą się skonsultować i wspólnie napisać ustawy?! – komentuje wicemarszałek Sejmu. Jego zdaniem „to tak, jakby ktoś w piaskownicy powiedział: nie bawicie się ze mną, to biorę swoje zabawki i foremki i sobie idę”. Poseł Zgorzelski ocenia, że Andrzej Duda powinien wspólnie z PiS, w konsultacji z Komisją Europejską przygotować taki projekt, który odblokowałby środki.

Gość Radia ZET zaznacza, że nowa ustawa o SN „miała tylko na celu wciągnąć opozycję do gry”. – Ustawa była konsultowana z Brukselą i to zła praktyka. Widzi pan, jaki suwerenny jest polski rząd? A mówią, że są suwerenni – mówi Piotr Zgorzelski w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Jego zdaniem to wszystko to „bigos, groch z kapustą”. - Ten rząd nie ma zdolności do prowadzenia polityki europejskiej, bo w swoim łonie ma antyeuropejskich polityków – uważa polityk PSL i dodaje, że rząd Zjednoczonej Prawicy „partaczy”.

Zgorzelski: PiS wygra wybory, jak Polska dostanie pieniądze i spadnie inflacja

- Jak Polska dostanie pieniądze z KPO i spadnie inflacja, to PiS wygra wybory? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Tak – ocenia Piotr Zgorzelski.

- Niech Szymon się szybko decyduje, bo jak nie, to pójdziemy z Donaldem? – pyta prowadzący.

- Nie. Szanujemy pana Szymona i nigdy byśmy czegoś takiego nie powiedzieli – komentuje polityk ludowców.

- Jako jedyni z opozycji jesteśmy w stanie współpracować z PiS? – pyta gospodarz programu.

- Nie – uważa Gość Radia ZET.

- Byłbym lepszym prezesem PSL, niż nasz prezes „Tygrysek”? – pyta dziennikarz.

- Nie. Proszę tak nie nazywać prezesa… A jak pana żona nazywa? Jestem przyjacielem prezesa i nie zgadzam się na takie pseudonimy – komentuje poseł.

- Nie lubię Francuzów i wolałbym, by MŚ została Argentyna? – pyta Rymanowski.

- Cieszę się, że mój rodak z Płocka będzie sędziował ten mecz – odpowiada Zgorzelski.

Piotr Zgorzelski o KGP: Komedia Główna Policji. Państwo z durszlaka. Powinny być dymisje

- Państwo z durszlaka. Działa jak durszlak. Nie może być tak, by jeden z ważniejszych funkcjonariuszy polskich służb, przewoził bez pozwolenia i kontroli takie prezenty. Może już na ten rok starczy tych prezentów z Ukrainy – tak Piotr Zgorzelski komentuje w Radiu ZET „wybuchowy” prezent dla komendanta głównego policji, czyli granatnik, który eksplodował w budynku Komendy Głównej Policji. - Szef jednej z ważniejszych służb był pewnie z wizytą u swojego odpowiednika [na Ukrainie – red.] . To jak to wszystko działa? To zaczyna być bardzo niepokojące, denerwujące, a na końcu groteskowe – uważa wicemarszałek Sejmu z PSL. - To może nie powinno się nazywać Komenda Główna Policja, tylko KOMEDIA Główna Policji, gdzie sobie komendant odpala sprzęty bez pozwolenia i instrukcji – proponuje Gość Radia ZET. Zdaniem polityka powinny być dymisje i wyjaśnienia szefa MSWiA przed wysoką izbą. - Dymisje tych, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo komendanta, odpowiedzialnych za odprawy celne i sprawy pirotechniczne. Powinni dziś kłaść głowy – mówi Piotr Zgorzelski.

Zgorzelski: Coś nam się prezydent rozwetował. Obraził nam się prezydent

- Coś nam się prezydent rozwetował. Rzuca na prawo i lewo te weta. Tym razem bardziej na prawo – odpowiada polityk PSL, pytany w internetowej części programu „Gość Radia ZET” o prezydenckie weto Lex Czarnek 2.0. - Myślę, że obraził nam się prezydent, że PiS nie konsultowało z nim projektu i po to było biadolenie. Obraził się na Jarosława Kaczyńskiego – uważa Piotr Zgorzelski.

„Ziobro jest zwycięzcą tej układanki”

Czym skończą się konsultacje ws. nowej ustawy o Sądzie Najwyższym? - Coś tam ugniotą. Skończy się tym, że Solidarna Polska zwiększy swój zakres posiadania, czy to w spółkach Skarbu Państwa, czy dostaną jakichś wiceministrów ds. zbędnych – ocenia wicemarszałek Sejmu. Jego zdaniem Zbigniew Ziobro „jest zwycięzcą tej układanki”. - Powiedzieliśmy PiS: Jesteśmy otwarci, to wy macie problem z Solidarną Polską, nie musicie na nich się ogląda, Chodźcie z nami – zdradza Gość Radia ZET w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Piotr Zgorzelski: PO więcej już nie wyciśnie. Nie widzę możliwości współpracy z Tuskiem. Optymalna koalicja dla PSL jest z Polską 2050

- Myślę, że Platforma Obywatelska już więcej nie wyciśnie [jeśli chodzi o poparcie – red.]. W TVN nie wygrywa się wyborów, tylko w realu – mówi, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”, wicemarszałek Sejmu z PSL. Piotr Zgorzelski dodaje również: - Nie widzę możliwości współpracy z Donaldem Tuskiem na jednej liście. Dodaje, że ciągle słyszymy od PO i Lewicy o jednej liście, więc Zgorzelski zachęca: - To, na Boga, dlaczego nie dadzą przykładu, Niech Lewica z PO przestaną mówić i pokażą, że coś robią.

Piotr Zgorzelski uważa, że optymalną dla PSL koalicją byłaby ta z Szymonem Hołownią. - Bardzo jej sekunduję. Jesteśmy w procesie konsultacji na różnych poziomach – mówi Gość Radia ZET.

Dziambor, Sośnierz i Kulesza na listach PSL-Koalicji Polskiej? - Tam się naprawdę kotłuje [ w Konfederacji – red.]. Rozmawiamy, ale nie ze wszystkimi, których pan wymienił. Coś jest na rzeczy – zdradza Bogdanowi Rymanowskiemu Piotr Zgorzelski.

Zgorzelski o Pakcie Senackim: My, Lewica i Hołownia między 6, a 9 mandatów, Platforma blisko 40

- Jesteśmy na etapie przeprowadzenia kalkulacji wyników wyborczych, które już były oraz poparcia społecznego, na to nakładamy algorytm wynikający ze stanu posiadania itd. Nie blokujemy prezentacji kandydatów. Bez sensu byłoby pokazywanie kandydatów grudniu – odpowiada Piotr Zgorzelski, pytany o Pakt Senacki. Polityk dodaje, że gdyby wybory do Senatu odbyły się dziś, to partie należące do paktu zdobyłyby ok. 66-70 mandatów. - My, Lewica i Hołownia to jest między 6, a 9 mandatów, a PO to pewnie blisko 40 mandatów – precyzuje polityk.

Pytany przez słuchacza o to, ile razy PSL otrzymało w tej kadencji propozycję wejścia z PiS w koalicję i jakie proponowano korzyści, Piotr Zgorzelski komentuje: - O korzyściach nic nie wiem, ale propozycje były i zawsze była odpowiedź negatywna. - W ogóle wypraszamy sobie takie pytania! – dodaje Gość Radia ZET.

„Mogą sobie darować jeszcze chapanie w spółkach samorządowych”

- Po to głosowaliśmy za tym z PiS, po to samorządowcy mają naprawdę przyzwoite wynagrodzenie na poziomie kilkunastu tysięcy, że mogą sobie darować jeszcze chapanie w spółkach samorządowych - uważa poseł PSL. Dodaje, że jest to zgodne z prawem, ale nieprzyzwoite i trzeba zmienić prawo.

„Rolnicy pazerni” – czyli słowa prezesa PiS, o których mówi Jan Krzysztof Ardanowski? - Spojrzenie mieszczucha z Żoliborza, z pogardą dla tych, którzy na niego głosują. Oby się pan Kaczyński tym razem nie zawiódł . Wierzę Ardanowskiemu, mówi prawdę – komentuje Piotr Zgorzelski.

RadioZET/MA