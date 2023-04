Gość Radia ZET dodaje, że wejście na Plac Zamkowy, na przemówienie prezydent Ukrainy „musi być w jakiś sposób kontrolowane”. Błażej Poboży nie sądzi jednak, by z uwagi na termin, możliwy był kolportaż specjalnych przepustek. - Procedury bezpieczeństwa będą raczej tradycyjne, związane z wydarzeniem o charakterze masowym – zapowiada wiceszef MSWiA.

Pytany przez Bogdana Rymanowskiego o to, czy Wołodymyr Zełenski podziękuje Polakom za pomoc, Błażej Poboży odpowiada, że „z całą pewnością”. - Spodziewam się słów „dziękuję”, które są oczywiste – ocenia wiceminister.

Prezydent Ukrainy powinien przeprosić za Przewodów? - Prezydent Zełenski, którego głosu w tej sprawie mi do tej pory brakowało, byłoby dobrą sytuacją, gdyby pan prezydent potwierdził tę narrację, która z naszej strony jest od początku formułowana [odpowiedzialność strony ukraińskiej – red.]. Przeprosił? Gdyby podkreślił ten fakt – komentuje Gość Radia ZET. Poboży zaznacza, że byłoby dobrze, gdyby Ukraina przyjęła podobną postawę, jak w przypadku granatnika dla szefa polskiej Policji. - Szef ukraińskiego MSW jednoznacznie przyjął na siebie i stronę ukraińską odpowiedzialność – mówi gość Bogdana Rymanowskiego. Jego zdaniem granatnik to „nieszczęśliwy, omyłkowy prezent”. - Wtedy strona ukraińska wzięła na siebie tę odpowiedzialność. Czegoś podobnego można byłoby oczekiwać podczas takiej wizyty – przyznaje wiceszef MSWiA. Dopytywany o to, dlaczego do tej pory nie znamy wyników śledztwa ws. Przewodowa, wiceminister odpowiada, że „ta sprawa nie jest jedną z tych łatwych”. - Dla wszystkich polskich organów jest to bardzo skomplikowane, złożone, wielowątkowe, obejmujące aspekty międzynarodowe śledztwo – mówi gość Bogdana Rymanowskiego. Podkreśla jednak, że sytuacja ta jest „poniekąd wyjaśniona”. - Nikt nie zaprzeczył temu, że doszło do przekierowania rakiety ze strony ukraińskiej obrony przeciwlotniczej – komentuje polityk.

Poboży: Mam nadzieję, że nikt nie wpadnie na pomysł, by na tej naszej relacji z Ukrainą, zbijać kapitał polityczny

Rolnicze protesty zakłócą wizytę prezydenta Ukrainy? - Mam nadzieję, że nikt ze środowisk, które koordynują protest rolniczy, nie wpadnie na pomysł, by na tej naszej relacji z Ukrainą (…) zbijać kapitał polityczny – komentuje wiceminister spraw wewnętrznych. Pytany o to, czy policja nachodzi rolników w ich domach, jak mówi lider AgroUnii, Błażej Poboży odpowiada, że jest to nieprawda. - Pan Kołodziejczak tak bardzo chciałby stać się nowym Lepperem polskiej polityki, że marzy mu się szczególne zainteresowanie jego osobą – ze strony innych polityków i służb – uważa wiceszef MSWiA. Jego zdaniem Michał Kołodziejczak to „człowiek o ograniczonej wiarygodności". - Zależy mu na tym, by siebie i własne, marginalne środowisko polityczne umiejętnie rozprowadzić – dodaje polityk. Zdaniem Pobożego, protest AgroUnii i Oszukanej Wsi jest czysto polityczny.

Poboży o Tusku: Przygotowuje wyborców PO na przegraną. Każdy objazdowy stand-up powoduje spadek poparcia

Pytany o to, czy wybory w Polsce będą nieuczciwe, o czym mówi lider PO, Błażej Poboży komentuje: - Odbieram to jako przygotowanie wyborców PO do przegranej. - Tusk już zaczyna, widząc, że jego rządy w partii pozwoliły na pokonanie konkurentów, uniemożliwiają podjęcie realnej rywalizacji z PiS – dodaje polityk PiS. Jego zdaniem „każdy, kolejny objazdowy stand-up Donalda Tuska powoduje wahnięcie w sondażach PO i spadek poparcia dla tej partii”. - Donald Tusk wie już, że przegra i przygotowuje swoich wyznawców, którzy muszą być przygotowani, jeśli chodzi o emocje – ocenia Gość Radia ZET.

Krótka piłka: Gen Szymczyk jest świetnym szefem polskiej Policji

- Przez ukraińskie zboże PiS przegra na wsi? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie – uważa Błażej Poboży.

- Ataki na Jana Pawła II nam służą? – pyta prowadzący.

- Nie chcę traktować tego w ten sposób, ale jest to jeden z większych, strategicznych błędów PO i jej zaplecza. Tak, to duży błąd, ale nie traktuję tego w kategoriach, że coś nam służy – komentuje polityk PiS.

- Konfederacja to nie faszyści – dogadamy się? – pyta gospodarz programu.

- Konfederacja to nie faszyści. Idziemy po samodzielne rządy – zapowiada Gość Radia ZET.

- Gen. Szymczyk szkodzi wizerunkowi Policji? – pyta Rymanowski.

- Absolutnie nie – ocenia Poboży.

- Gen. Szymczyk jest świetny, tyle, że miał po prostu pecha? – pyta dziennikarz.

- Pytania są czasem z fałszywą alternatywą. Tak, gen. Szymczyk jest świetnym szefem polskiej Policji - odpowiada wiceszef MSWiA.

Błażej Poboży: Trzaskowski robi wszystko, by uciec do wielkiej polityki. Przy nim Gronkiewicz była naprawdę niezłym prezydentem

- Nie szczuję na Rafała Trzaskowskiego. Bardzo intensywnie przyglądam się jego działaniom lub zaniechaniom w zakresie sprawowania przez niego urzędu prezydenta. Robi wszystko, by uciec ze stołecznego ratusza do wielkiej polityki krajowej – mówi wiceszef MSWiA i radny Warszawy Błażej Poboży, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Dodaje, że „przy Trzaskowskim, Gronkiewicz była naprawdę niezłym prezydentem”. - Poza aferą reprywatyzacyjną, gdyby spróbować ją wyłączyć z jej prezydentury, to to się jakoś broniło. W tej chwili jest absolutna katastrofa – ocenia gość Bogdana Rymanowskiego. Jego zdaniem „mamy do czynienia z gigantyczną aferą, która co do skali jest podobna do afery reprywatyzacyjnej”. - Afera śmieciowa jest aferą prezydenta Rafała Trzaskowskiego – zaznacza wiceminister Błażej Poboży. Dodaje, że z informacji, które posiada wynika, że zatrzymany były sekretarz miasta Włodzimierz Karpiński wciąż czerpie dochody z zasiadania w radach nadzorczych instytucji związanych z miastem.

Wiceminister o szefie Policji: Jest skoordynowana akcja przeciwko jego osobie, córka obiektem brutalnego ataku i hejtu

Pytany o szefa Policji, wiceszef MSWiA odpowiada, że ten czuje się już lepiej, choć dodaje: - Ten wybuch spowodował uszczerbek na jego zdrowiu i podejrzewam, że do pełnej sprawności, jeszcze będzie wymagał dłuższej rehabilitacji. Mężczyzna podejrzewany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej bawił się na weselu córki szefa Policji? - Czasy, w których rewelacje Gazety Wyborczej można było traktować poważnie, dawno minęły. To już kolejny – chyba trzeci – bezpardonowy atak na osobę komendanta Szymczyka. Przy czym każdy kolejny jest wykonywany przy użyciu coraz bardziej obrzydliwych metod – uważa Gość Radia ZET. Dodaje, że córka komendanta głównego jest w tej chwili obiektem „bardzo brutalnego ataku i hejtu”. - To jest akcja może nawet skoordynowana przeciwko osobie komendanta głównego – uważa Błażej Poboży.

Policja będzie ochraniała pomniki Jana Pawła II? Poboży: Jeśli będzie taka konieczność

- Jeśli będzie taka konieczność – odpowiada wiceszef MSWiA, czy policjanci będą strzegli pomników papieża. Zdaniem Pobożego, jest „nagonka” prowadzona przez „część mediów, przy akompaniamencie polityków Lewicy i PO”. - Wszyscy pamiętamy klękającego przed św. Janem Pawłem II Donalda Tuska, który całował pierścień na jego dłoni. A co dziś się dzieje? Pozwala, by politycy, których wprowadziło to środowisko do parlamentu mówili, że należy „odjaniepawlić” przestrzeń publiczną – komentuje Gość Radia ZET. Jego zdaniem „Konfederacja stoi dziś tam, gdzie stała PO w momencie, gdy była zakładana”. - Konfederacja adresuje się dziś do podobnego elektoratu, do którego adresowała program PO, gdy powstawała – ocenia Błażej Poboży.

„Pewien manewr taktyczny”

- Dlaczego boi się pan startować do Sejmu z Warszawy i szuka sobie miejsca na liście w woj. warmińsko-mazurskim? – pyta słuchacz.

- Ja z tym okręgiem jestem związany od dłuższego czasu. Pewien manewr taktyczny (…). W okręgach, w których wyraźnie był problem po stronie mocnych i pewnych nazwisk – komentuje Gość Radia ZET. Dodaje, że w okręgu tym „środowisko, które przyprowadził na nasze listy Gowin jest pełne osób, które zdradziły swoich wyborców”. - Dodatkowo robią złą robotę w regionie. Poseł Wypij prowadził działania dezinformacyjne wymierzone w Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie – przyznaje Błażej Poboży.

RadioZET/MA