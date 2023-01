Kac po głosowaniu? - Nie mam żadnego kaca czy poczucia błędu. Z dużym przekonaniem głosowałem tak, jak głosowałem. Ta sprawa dopiero się otworzyła: jest Senat, zamieszanie w PiS, list Ziobry do prezydenta – ocenia wiceprzewodniczący Platformy. A dlaczego PO wstrzymała się od głosu? - Nie chciałem głosować razem z Ziobrą. Mówię o sobie i PO. Zobaczymy na koniec, jak wyborcy to ocenią – komentuje polityk. Siemoniak zaznacza, że 7 lat uczestniczy w walce o praworządność i demokrację, angażuje się, jeździ, wypowiada się, więc „oceniające” słowa Hołowni uważa „za zbędne”. - Ja nie widzę w tym sprawy, która wywoła wielki kryzys polityczny. Zwłaszcza, że mamy Senat i poprawki. Uważam, że mamy rację, podjęliśmy właściwą decyzję. Biorąc pod uwagę wszystkie argumenty – idziemy dobrą drogą i da się to wytłumaczyć – komentuje wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dodaje, że tak samo głosowali ludowcy i Lewica. - To nie jest tak, że my tu jesteśmy sami na placu boju jako KO. Trzeba więcej ze sobą gadać i mniej oceniać siebie nawzajem – apeluje polityk.

Pytany przez Bogdana Rymanowskiego o Lecha Wałęsę, który „kończy z sympatyzowaniem z PO”, właśnie przez głosowanie ws. ustawy o SN, Tomasz Siemoniak odpowiada, że „gdy prezydent Lech Wałęsa zastanowi się głębiej, to inaczej spojrzy na tę sytuację”.

Siemoniak chwali Morawieckiego: Za rzeczywiste, dobre działania zawsze pochwalę i podziękuję

- Ma pan szacunek do Mateusza Morawieckiego za budowę koalicji na rzecz przekazania Leopardów Ukraińcom? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Tak. Popieram te działania. Nie należy się okładać maczugami w każdej ze spraw. Za rzeczywiste, dobre działania zawsze pochwalę i podziękuję. Ukraina potrzebuje więcej broni i trzeba stawać na głowie, by ją miała – ocenia były minister obrony narodowej.

Jego zdaniem, decyzje Niemiec w tej sprawie zapadnie jeszcze w tym tygodniu. - Sądzę, że dymisja niemieckiej minister obrony to przesilenie polityki lawirowania. Kanclerz uznaje, że nie da się tak dalej – mówi Gość Radia ZET. Siemoniak zaznacza, że „niemiecka opinia publiczna jest bardzo wrażliwa na zbrodnie, krzywdę”.

Krótka piłka: Nie będzie doradcą PO i nie jest

- Zgadzam się z posłanką Gajewską – Hołownia to lider w krótkich spodenkach? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie – odpowiada Tomasz Siemoniak.

- PO nie ma jeszcze kompleksowego programu na wybory, dlatego tak trudno nam o nim mówić? – pyta prowadzący.

- Nie – mówi wiceszef Platformy.

- Trzaskowski nie ma balastu przeszłości i to on zamiast Tuska powinien być kandydatem na premiera? – pyta gospodarz programu.

- Nie – uważa Gość Radia ZET.

- Schetyna to wielki patriota PO i nie wyobrażam sobie, by nie znalazł się na naszych listach? – pyta dziennikarz.

- Tak, chcę, by był na listach – zapewnia polityk.

- Bogusław Grabowski to znakomity ekonomista i PO powinna skorzystać z jego rad? – pyta Rymanowski.

- Nie można tak zadać pytania. Ekonomista znakomity, ale nie podzielamy jego poglądów. Nie będzie doradcą PO i nie jest – zapewnia Siemoniak.

RadioZET/MA