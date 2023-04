Jego zdaniem „nie może być tak, że przedsiębiorca sprzedaje szafy i musi od tego zapłacić składkę zdrowotną”. A dlaczego PO nie przedstawiła do tej pory kompleksowego programu? - Model prezentacji programu, który przyjęliśmy – Donald Tusk przedstawia co kilka dni silny, wyrazisty postulat programowy – jest bardzo skuteczny. Tradycyjne konwencje już się przeżyły – ocenia gość Bogdana Rymanowskiego. Siemoniak ręczy, „że takie kwestie, jak np. ‘babciowe’ zeszły na dyskusję wśród ludzi”. – To temat, który wszyscy znają, budzi emocje. Gdyby zapytać w sondażu „czy słyszałeś o babciowym” ręczę, że 70-80 proc. słyszało – mówi wiceszef PO.

Pytany o to, czy Rafał Trzaskowski już zawsze będzie towarzyszył Donaldowi Tuskowi podczas objazdu po Polsce, Tomasz Siemoniak nie sądzi, by tak było. - Zadeklarował swoją pomoc, wsparcie, to było bardzo spektakularne. Ale ma swoje obowiązki, jest prezydentem Warszawy – komentuje polityk. Podkreśla również, że Trzaskowski jest „patriotą opozycji” i „z całego serca chce pomagać”. - Nikt nie jest w stanie go do niczego zmusić. Jest poważnym politykiem, kandydatem, na którego głosowało 10 mln Polek i Polaków – dodaje Gość Radia ZET.

Krótka piłka: Tusk i Trzaskowski przyjaciółmi

- W przypadku zboża PiS działa w interesie Rosji? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie – ocenia Tomasz Siemoniak.

- Tusk i Trzaskowski to przyjaciele? – pyta prowadzący.

- Tak – zapewnia wiceszef PO.

- Zatrzymamy budowę CPK? – pyta gospodarz programu.

- Nie da się odpowiedzieć. Lotnisko pod rozwagę, ale cały zamęt z torami… Tak i nie – komentuje Gość Radia ZET.

- Wycofamy się z Fit For 55? – pyta Rymanowski.

- Nie, ale trzeba uwzględnić interesy Polski – mówi Siemoniak.

- Dziadkom też coś zaproponujemy? – pyta dziennikarz.

- Tak – zapowiada polityk.

Tomasz Siemoniak o ukraińskim zbożu: Wcale nie uważam, że kwestia jest rozwiązana. Ziewający, znudzeni rządzenie ministrowie

- Mleko się wylało. Lało się przez cały rok w tej sprawie. Zboże wysypywało się przez cały rok. Tusk ostrzegał, politycy PiS różne rzeczy zapowiadali rok temu i kompletnie to zabałaganili. Desperackie wprowadzenie zakazu jest elementem złego działania – tak Gość Radia ZET Tomasz Siemoniak komentuje działania PiS ws. ukraińskiego zboża. - Wcale nie uważam, że kwestia jest rozwiązana, bo co ze zbożem w silosach, jak zorganizować plomby, satelity – dodaje wiceprzewodniczący PO. Jego zdaniem rząd i komisarz Janusz Wojciechowski przespali sprawę. Polityk dodaje, że „sprawca bałaganu”, czyli Henryk Kowalczyk „siedzi zadowolony, uśmiechnięty w ławach rządowych, jakby nie rozumiał, co narobił”.

Siemoniak o Telusie: Przynajmniej robi wrażenie kogoś, komu się chce. Ma w sobie podstawowy rodzaj energii

- On przynajmniej robi wrażenie kogoś, komu się chcę. Jak patrzę na tych ziewających, znudzonych ministrów rządzeniem, to minister Telus jakiś podstawowy rodzaj energii w sobie ma – ocenia Tomasz Siemoniak.

- Dla PiS, rządu powinien być to dzwonek alarmowy, że rządzenie polegające na tym, że coś się deklaruje na konferencjach, a potem się nic nie robi, kończy się – uważa Gość Radia ZET. Jego zdaniem „nawet wyborcy PiS mają tego dość”.

Tomasz Siemoniak: Jedna lista jest dziś mało prawdopodobna. Dyskusja na jej temat zaczęła szkodzić opozycji

- Jedna lista opozycji jest dziś mało prawdopodobna. Dziś widać, że wszystkie partie walczą o poparcie. My jeździmy, skupiamy się na budowaniu poparcia – mówi wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Zdaniem Tomasza Siemoniaka, dyskusja o jednej liście „zaczęła szkodzić opozycji”.

Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego o propozycję dla dziadków, którą wiceszef PO zapowiedział w radiowej części programu, polityk odpowiada: -Propozycja „babciowego” jest też dla dziadków. - To propozycja dla rodziny, żeby młodzi mogli wrócić do pracy, 80 proc. młodych kobiet chce wrócić, a wraca zaledwie 50 proc. – dodaje Gość Radia ZET. Jego zdaniem dziadkowie też będą zadowoleni z „babciowego”.

Siemoniak przyznaje: Źle to przeprowadziliśmy

- Uznajemy, że mimo mocnych przesłanek, że powinniśmy pracować dłużej, to była decyzja źle przeprowadzona. Dziś bardzo wyraźnie mówimy, że trzeba zachęcać ludzi do dłuższej pracy, ale nie zmuszać – odpowiada Tomasz Siemoniak, pytany przez słuchacza o podwyższenie wieku emerytalnego. Polityk Platformy przyznaje: - Tak, jeśli chodzi o wiek emerytalny – źle to przeprowadziliśmy. Dodaje jednak, że przyznanie się do błędu i mówienie o nim publicznie to element uczciwej polityki.

„Gest pod publiczkę. Takich rzeczy się nie robi”

Pytany o wicepremiera Piotra Glińskiego, który wręczył prezydentowi Niemiec – podczas oficjalnej wizyty w Polsce – raport dot. strat wojennych, były minister obrony odpowiada, że „jeśli to nie było uzgodnione, to takich rzeczy się nie robi”. - Ja bym nie chciał, żeby ktoś prezydentowi Dudzie, za granicą z zaskoczenia coś wręczał i robił show. Gest pod publiczkę – uważa Gość Radia ZET. Zdaniem Siemoniaka, rocznica powstania w Getcie nie jest dobrym momentem na tego typu zachowania. - Jeśli prezydent innego kraju jest naszym gościem w Polsce, to ma prawo oczekiwać, że wszystko będzie tak, jak zostało uzgodnione – podkreśla wiceszef PO.

więcej wkrótce...

RadioZET/MA