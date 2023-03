Wiceszef Polski 2050: PSL zagrał w orkiestrze PiS. Musiał być tam rodzaj współpracy

Gość Radia ZET dodaje, że jeśli były 2 projekty uchwały sejmowej – PSL i PiS – które zostały połączone, to „musiał być rodzaj współpracy” pomiędzy ludowcami, a rządzącymi. - Jest to postać tak cenna dla Polski i Polaków, że zmieszanie jej teraz z błotem, a dziś obie strony mieszają tę postać z błotem albo ją ośmieszają, to będzie straszne dla społeczeństwa i narodu – uważa wiceprzewodniczący Polski 2050. Jego zdaniem temat życia, oceny działalności, funkcjonowania Ojca Świętego nie powinien być jednym z wiodących tematów „tegorocznej, straszliwej kampanii”. - Rozumiem, że dla części społeczeństwa to jest temat niezwykle wrażliwy i drażliwy i bardzo mi się nie podoba, że PiS wykorzystuje ten temat w najbardziej prymitywny sposób, używając go do walenia opozycji – mówi gość Bogdana Rymanowskiego.

Krótka piłka: Nie ma dyskusji o jednej partii; jestem za liberalizacją dostępu do marihuany, dla wszystkich dorosłych

- Trzeba usunąć pomniki Jana Pawła II? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie – uważa Michał Kobosko.

- W szkołach nie powinno być religii? – pyta prowadzący.

- O tym mają decydować wspólnoty szkolne, w tym rodzice – ocenia polityk.

- Marihuana powinna być legalna? Nielecznicza – pyta dziennikarz.

- Ja jestem za liberalizacją dostępu, dla wszystkich. To nie jest oficjalna linia partii – deklaruje wiceszef Polski 2050.

- Dla młodzieży też? – dopytuje Rymanowski.

- Poczekajmy z tym „dla wszystkich”. Na pewno dla dorosłych – komentuje Kobosko.

- Jedna partia z PSL to tylko kwestia czasu? – pyta gospodarz programu.

- Nie ma dyskusji o jednej partii z PSL – zapewnia Gość Radia ZET.

- Kobosko premierem przyszłego rządu? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Miejmy dziś naprawdę piękny, dobry poniedziałek. Zrobiono by ze mnie mem, gdybym dziś coś takiego zapowiedział – odpowiada Michał Kobosko.

Kobosko: Potencjalny sojusz nas i PSL lokuje nas między 15,7 proc., a 16 proc.

- Nie ma jeszcze sojuszu z PSL-em. Liderzy występują razem i będą dalej występować razem. My mówimy o potencjalnym sojuszu wyborczym i bardzo dobrze, że taka szansa powstała, bo to konkret - mówi Gość Radia ZET. Dopytywany przez prowadzącego o spadające poparcie Polski 2050, Michał Kobosko odpowiada, że „sondaże są sondażami” i się zmieniają. - W badaniach, które my przeprowadzaliśmy, oddzielnie PSL i słyszymy, że w badaniach PiS, potencjalny sojusz nas i PSL lokuje nas między 15,7 proc., a 16 proc. To bardzo dobry punkt wyjścia, by powalczyć o wyższą stawkę – dodaje polityk. Kobosko ocenia, że Hołownia i Kosiniak „uzupełniają się i rozumieją”, „potrafią ze sobą rozmawiać”, ale podkreśla: - Różnic między nami, a PSL jest sporo. Spadek poparcia przez współpracę z ludowcami? - Jesteśmy partią, która z jednej strony ma działaczy, aktywistów, przyszłych parlamentarzystów, a z drugiej strony sympatyków, którzy byli i są przeciwko systemowi, który został w Polsce zabetonowany – komentuje wiceprzewodniczący Polski 2050. Kobosko zaznacza, że nie ma planu połączenia z PSL. - Gdybyśmy żyli w świecie idealnym, to PL2050 powinna wystartować sama – uważa gość Bogdana Rymanowskiego.

„Jeśli akademia chciała powiedzieć, że się nie miesza w politykę, to w ten sposób się miesza”

Oscar dla „Navalnego” przyspieszy upadek Putina? - Chcielibyśmy, żeby reżimy upadały dzięki twórcom i artystom. Trzeba o wiele więcej, żeby to się wydarzyło – komentuje Michał Kobosko. Jego zdaniem jest również pytanie o usytuowanie polityczne Oscarów. - Zdaje się, że akademia nie zgodziła się na wystąpienie prezydenta Zełenskiego. Żałuję. Jeśli akademia chciała powiedzieć, że się nie miesza w politykę, to w ten sposób się miesza – ocenia Gość Radia ZET.

