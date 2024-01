Oglądaj

Dlaczego dopiero od września? - Wszystkie zmiany w edukacji wchodzą dopiero od początku nowego roku szkolnego, a część zmian może wejść dopiero z kolejnymi latami, bo np. szersze zmiany wymagają zmiany podręczników – komentuje Gość Radia ZET. Wiceszefowa MEN podkreśla, że „zasadnicze zmiany muszą poczekać”, ponieważ „muszą być przygotowane w szerszych konsultacjach społecznych, ze zmianą podręczników itd.”.

Lubnauer o likwidacji prac domowych: Jak najszybciej. Klasy 1-3 całkowita likwidacja, starsze dzieci znaczące ograniczenie

Co z likwidacją prac domowych? - Chcielibyśmy jak najszybciej. Chcielibyśmy, żeby weszło to jeszcze w tym roku szkolnym – komentuje Katarzyna Lubnauer, w rozmowie z Beatą Lubecką. Wiceminister odpowiedzialna za likwidację prac domowych zaznacza, że prace nad rozporządzeniem już trwają. - W przypadku klas 1-3 prace domowe nie mają sensu. Takie dziecko samodzielnie pracy domowej nie rozwiąże. Realnie to nie jest zadanie tylko dla dzieci, ale i dla rodziców – mówi Gość Radia ZET i ocenia, że tak nie powinno być. - W przypadku starszych dzieci trzeba prace domowe znacząco ograniczyć – dodaje wiceszefowa resortu edukacji. Zdaniem wiceminister, „nie może być tak, że dziecko nie ma praktycznie weekendu, bo w każdy piątek ktoś zadaje mu coś na poniedziałek”.

Podwyżki dla nauczycieli od lutego/marca

- Mówimy o 30 proc. podwyżki w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych i 33 proc. dla początkujących, od 1 stycznia 2024 – mówi Katarzyna Lubnauer. Polik dodaje, że realnie zmiana ta wejdzie w życie od lutego albo marca, z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 roku.

Wiceminister zapowiada: Odchudzenie podstawy programowej o 5-20 proc., ograniczenie liczby lektur

Wiceszefowa MEN Katarzyna Lubnauer zapowiada również odchudzenie podstawy programowej od 1 września. - Kiedy zmniejszymy obciążenie na lekcjach, na lekcjach będzie więcej czasu, by pewne rzeczy z uczniami poćwiczyć i spadnie zasadność zadawania prac domowych – zaznacza gość Beaty Lubeckiej. Wiceminister precyzuje: - Chcielibyśmy, żeby postawy programowe zostały odchudzone nawet do 20 proc., czyli żeby zniknęło od 5 do 20 proc. treści. Lubnauer zapowiada także ograniczenia liczby lektur, ponieważ teraz jest ich zbyt dużo i uczniowie oraz nauczyciele narzekają na to.

więcej wkrótce...

RadioZET/MA