Wiceszefowa PO przyznaje: Chyba jeszcze nie do końca przekonaliśmy rolników

76 proc. mieszkańców wsi nie wierzy, że start lidera Agrounii z list KO pomoże w odbiciu polskiej wsi z rąk PiS. - Rolnicy chcieliby zmiany. Musimy ich mocniej przekonać. Uważam, że ten wynik się poprawi – ocenia wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. W rozmowie z Iwoną Kutyną zaznacza, że Michał Kołodziejczak jest „bardzo potrzebny” Koalicji Obywatelskiej. Zaledwie 14 proc. mieszkających na wsi jest zdania, że szef Agrounii może odegrać tu znaczącą rolę? - Gdyby 14 proc. oddało głos na KO, to byłby bardzo dobry wynik na wsi – komentuje Małgorzata Kidawa-Błońska. Jej zdaniem rolnicy czują się zawiedzeni i oszukani przez Prawo i Sprawiedliwość.

Dopytywana o to, czy Michał Kołodziejczak zostanie ministrem rolnictwa, wiceszefowa PO odpowiada: - Nie wiem, jak rozmowy wyglądały, ale na razie w KO nie rozmawia się o stanowiskach. - Ustawianie, kto będzie miał jaką funkcję potem – to drugorzędna rzecz. Ważne, by w ogóle mieć szansę wprowadzać zmiany po wyborach – dodaje Gość Radia ZET. Byłby dobrym szefem resortu rolnictwa? - Za mało go znam, ale skład rządu, który mam nadzieję będziemy mogli przedstawić, to na pewno będą osoby kompetentne, merytoryczne, umiejące działać w zespole – komentuje Kidawa-Błońska.

„To sprzeczne z zasadami demokracji, polskim prawem, uczciwością”

Co z komisją ds. badania rosyjskich wpływów? - Ta komisja nie powinna powstać i tak wyglądać. To sprzeczne z zasadami demokracji, polskim prawem, uczciwością. Było to potrzebne PiS tylko do walki politycznej z liderem opozycji – uważa wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. Wicemarszałek Sejmu dodaje, że w porządku obrad Sejmu na 30. sierpnia nie ma punktu dotyczącego tej komisji.

Pytana przez słuchacza o to, czy PSL może zostać koalicjantem PiS po wyborach, Małgorzata Kidawa-Błońska odpowiada: - W polityce wiele razy wydawało mi się, że coś jest niemożliwe, a to się działo. - Z drugiej strony znam kolegów z PSL i wydaje mi się to jednak nierealne – ocenia Gość Radia ZET.

RadioZET/MA