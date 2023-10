Wipler: Bosak naszym kandydatem na marszałka Sejmu. Nie poprzemy nikogo z układu

Gość Radia ZET - Przemysław Wipler

Kto jest tym kandydatem? Gość Radia ZET odpowiada, że „doświadczony parlamentarzysta, człowiek dialogu, lubiany, sympatyczny, który wychodzi ze swoim przekazem mocno poza elektorat Konfederacji, nazywa się Krzysztof Bosak”. Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego o to, czy w takim razie poparcie dla Bosaka na marszałka jest warunkiem rozmów Konfederacji z PiS albo z PO, Wipler odpowiada, że „z całym parlamentem”. - Nie poprzemy nikogo z układu, który od 18 lat rządzi Polską. Chcemy odsunąć od władzy Kaczyńskiego, nie chcemy powrotu Tuska – komentuje były polityk PiS, a obecnie Konfederacji.

Spadek notowań Konfederacji? „Byliśmy pompowani”

Dopytywany o spadek notowań jego partii, Przemysław Wipler przyznaje: - Najpierw byliśmy pompowani. Kto to robił? - Z różnych powodów, różnymi metodami sondażownie. Wiem, jak się pompuje sondaże. Później się kogoś koryguje, ścina i zaniża się jego sondaże – tłumaczy polityk. Gość Radia ZET jest przekonany, że Konfederacja zajmie trzecie miejsce w wyborach parlamentarnych.

Wipler o strzelaniu do imigrantów: Tak, jeśli nie będzie innych metod

- Czy kurs na prawo jazdy powinien być w Polsce darmowy? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie. Oczywiście ludzie chcieliby wszystko za darmo, ale zapłacimy za to w podatkach – odpowiada Przemysław Wipler, komentując w ten sposób kolejną obietnicę PiS.

A jak uważają głosujący w sondzie na radiozet.pl? Tylko 5 proc. popiera darmowe kursy, a aż 95 proc. jest „na nie”.

- Jeśli przejmiemy władzę – będziemy strzelać do imigrantów? – pyta prowadzący.

- Tak. Jeśli nie będzie innych metod, to tak – zapowiada polityk Konfederacji.

- Religia powinna być wyprowadzona ze szkół do parafii? – pyta gospodarz programu.

- Zdziwię – tak. W taki sposób, jak jest ona teraz prowadzona powinno się to skończyć – uważa Gość Radia ZET.

- Korwin-Mikke to wciąż mój idol? – pyta Rymanowski.

- Nie – mówi Wipler.

Wipler: Oni za chwilę będą mieć program „wszystko za darmo”

Dopytywany o darmowe kursy na prawo jazdy, Przemysław Wipler ocenia, że to „absolutny populizm” i dodaje: - Złe jest oszukiwanie kogokolwiek, że cokolwiek w Polsce jest za darmo. - Płacimy w podatkach. A jeśli rząd będzie to kontraktował, to pojawi się korupcja, urzędnicy będą ustalali reguły, na jakich zasadach i komu zapłacić – uważa polityk. Jego zdaniem lepiej jest wrócić do starego taryfikatora mandatowego, jeśli chodzi o punkty i opłaty. - Oni za chwilę będą mieć program „wszystko za darmo”, mrugając jednocześnie, że wiadomo, kto za to zapłaci. Nie ma nic darmowego w państwie. Nigdzie na świecie – mówi gość Bogdana Rymanowskiego.

„Ci, którzy rządzą miastami są zblatowani z deweloperami”

Pytany o tańsze mieszkania i domy o 30 proc., co zapowiada Konfederacja, Przemysław Wipler odpowiada, że wprowadzenie tego jest bardzo proste. - Olbrzymia część kosztów budowy mieszkania i domu wynika ze złych przepisów i tego, że np. ktoś kupuję działkę w centrum miasta i jeśli przez 5 lat nie będzie budował, to nie zapłaci opłaty planistycznej – mówi Gość Radia ZET. Zapowiada, że Konfederacja zamierza znieść „olbrzymią część” przepisów, które windują ceny mieszkań. - Ci, którzy rządzą miastami są zblatowani z deweloperami. Nie chcą otwartego, wolnego rynku. Jest kilka dużych firm, które są zadowolone z zamkniętego rynku deweloperskiego i ręką w rękę w rządzącymi chcą, żeby było, jak było – uważa Przemysław Wipler z Konfederacji.

