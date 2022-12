Wiceprezydent UEFA i były prezes PZPN dodaje, że oczywiście, osiągnęliśmy minimum, czyli wyjście z grupy, ale „wrażenie artystyczne nie było najlepsze”. - Znam trenera Michniewicza i wiem, że lubi grać defensywą, ale lubi też grać z kontrą. Naszych piłkarzy w tych meczu nie było na to stać – problemy aklimatyzacji, nie najlepsze samopoczucie? Trudno mi komentować mecz, bo prawdę powiedziawszy my prawie nie mieliśmy piłki przy nodze – ocenia gość Bogdana Rymanowskiego. - Po takim meczu zawodnicy, jak sobie usiądą sami i spojrzą w lustro, to powiedzą: no dobra, wygraliśmy, ale nie czuję żadnej satysfakcji z takiego wygrania – zaznacza były piłkarz. Zdaniem Bońka nie jest przecież tak, że nie potrafimy grać w piłkę, bo rok temu, o tej samej porze graliśmy mecz z Hiszpanią i graliśmy bardzo dobrze. - Nie wiem, może nie wszyscy piłkarze są w dobrej formie – dodaje Gość Radia ZET.

„Pomidor” w pytaniu o przyszłość Czesława Michniewicza

- Chętnie rzuciłbym tę całą UEFĘ i wróciłbym do Polski? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie – odpowiada Zbigniew Boniek.

- Mistrzem Świata zostanie Brazylia, bo grają najpiękniejszą piłkę? – pyta prowadzący.

- Tak – ocenia były piłkarz i trener.

- Polacy grają najbrzydszy futbol na tych MŚ? – pyta dziennikarz.

- Pomidor – komentuje wiceprezydent UEFA.

- Niezależnie od wyniku z Francją, Michniewicz powinien pozostać trenerem reprezentacji? – pyta gospodarz programu.

- Pomidor – mówi Gość Radia ZET.

- Byłem lepszym piłkarzem, niż Robert Lewandowski? – pyta Rymanowski.

- Innym. Totalnie innym. Robert jest lepszym napastnikiem, ale nie jest lepszym pomocnikiem – ocenia Boniek. Dodaje: - Czasami puszczamy sobie SMS-y z Robertem, w ogóle nie jestem zazdrosny, bo moja gablota jest i mi nikt z tej gabloty nic nie wyciągnie, a inni niech budują swoje gabloty.

Boniek: Francuzi robią szalone niespodzianki. Czy nas stać, żeby wyjść z kontrą?

- Jeśli z Francją zagramy podobny mecz, jak ten z Argentyną i przegramy podobnie, to wyleje się fala krytyki na tę drużynę. Będziemy mówili, że nie ma w Polsce piłkarzy, że nie szkolimy. To za daleko idące wnioski – mówi Zbigniew Boniek. Jego zdaniem Francuzi lubią zaskakiwać, ale Polska też lubi. - Francuzi słyną z tego, że są szalenie mocni, ale czasem robią szalone niespodzianki. Czasami lubią odwalić jakiś numer nie w tę stronę. Ale są szalenie niebezpieczni i są zupełnie innym zespołem, niż Argentyna – analizuje były prezes PZPN. Boniek zaznacza, że Francja gra 3 razy szybciej i 3 razy bardziej w pionie. - To niebezpieczny zespół, bardzo szybki. Na szybkości traci się też dużo piłek i można przeciwnikowi pozwolić wyjść z kontrą – ocenia gość Bogdana Rymanowskiego. Dodaje jednak: - Tylko jedno pytanie – czy nas stać, żeby wyjść z kontrą?. Jego zdaniem wczoraj nawet nikt się nie pofatygował, by to zrobić.

