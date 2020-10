Prawie 10 tys. zakażeń w Polsce w weekend. Jakie ograniczenia w tym tygodniu?

Koronawirusa potwierdzono w weekend u 9478 osób. W niedzielę było to 4 178 przypadków, a dzień wcześniej absolutnie rekordowe 5 300. Jak wynika z ostatnich raportów Ministerstwa Zdrowia, w weekend zmarło łącznie 85 osób, u których zdiagnozowano zakażenie Sars-CoV-2.

Przypomnijmy, że od soboty żyjemy w żółtej strefie (z wyjątkiem 32 powiatów i 6 miast, które stały się czerwoną strefą), bo dodatkowymi obostrzeniami została objęta cała Polska. Jednym z najważniejszych obostrzeń jest obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Jak informował w niedzielę rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka, tylko w ciągu jednej doby od wprowadzenia obostrzeń funkcjonariusze wystawili ponad 4 780 mandatów, pouczyli ponad 5 700 osób, a w 2 280 przypadkach skierowali sprawę do sądu.

Maseczki, zmniejszenie liczby uczestników wesel czy wydarzeń kulturalnych to jednak nie wszystko. W sobotę premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosili też powrót godzin dla seniorów. Oznacza to, że między godziną 10:00 a 12:00 w sklepach spożywczych, aptekach i drogeriach zakupy zrobią tylko osoby powyżej 60. roku życia. Ta zasada ma obowiązywać od 15 października.

Szkoły a koronawirus. Dziś protest uczniowski

Wciąż nie wiemy jednak, co ze szkołami. Na razie większość pracuje normalnie, a sytuacja zdaniem rządu jest pod kontrolą, więc nie ma potrzeby wprowadzania nauki zdalnej w całym kraju.

Tymczasem uczniowie buntują się i organizują dziś protest. Młodzi nie zgadzają się z decyzją rządu o braku zdalnego nauczania. Uczniowie, którzy chcą zaprotestować, nie pójdą w poniedziałek do szkoły. Jeżeli jednak zdecydują się uczestniczyć w lekcjach, organizatorzy protestu zachęcają ich, by poszli do szkoły ubrani na czarno.

RadioZET.pl