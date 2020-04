100 policjantów zakażonych koronawirusem. Prawie 2 tys. trafiło na kwarantannę

Aż 100 polskich policjantów jest zakażonych koronawirusem, a niemal 2 tysiące innych funkcjonariuszy zostało objętych kwarantanną. Policjanci apelują, by ich nie oszukiwać i nie narażać, a przede wszystkim, by stosować się do zaleceń.

100 policjantów, którzy na co dzień z poświęceniem wykonują swoje obowiązki, jest zarażonych koronawirusem - przekazał w środę rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka. Z kolei kwarantanną od początku działań było lub jest objętych ponad 1840 funkcjonariuszy.

Nie oszukujmy policjantów, dbajmy o zdrowie nas wszystkich. To dzięki działaniom policjantów mniej pacjentów mają lekarze, ratownicy czy pielęgniarki. Pamiętajmy o tym. Liczymy na wzajemne zrozumienie

- zaapelował Ciarka. Jak dodał, ostatniej doby policja sprawdziła ponad 121 tys. osób poddanych kwarantannie, a od początku to już ponad 3 miliony kontroli.

Ostatniej doby tylko w ok. 170 przypadkach stwierdziliśmy uchybienia kwalifikujące się do wymierzenia grzywny. W ponad 40 przypadkach zwrócono się do nas o pomoc w zrobieniu zakupów czy wyniesieniu śmieci itp.

- powiedział rzecznik, podkreślając, że każdego dnia do działań prewencyjnych skierowanych jest ok. 25 tys. funkcjonariuszy. To głównie policjanci wspierani przez straż miejską i żołnierzy.

Policjanci dbają o nasze bezpieczeństwo i zdrowie. Nie chcemy mieć powodów do karania, dlatego w pierwszej kolejności apelujemy o stosowanie się do obowiązujących ograniczeń. [...] Nikt z nas nie wie, czy jest nosicielem, a co za tym idzie może zarażać inne osoby

- tłumaczył policjant. Przypomniał, że ci, którzy z premedytacją ignorują przepisy, muszą się liczyć z konsekwencjami. O jakie konsekwencje chodzi? Jeśli policjant stwierdzi, że nie stosujemy się do ograniczeń, może wymierzyć nam grzywnę w wysokości od 5 do 30 tys. złotych.

