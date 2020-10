98-letni Józef Jakubaszek po trzech tygodniach spędzonych w szpitalu nie ma już koronawirusa. Informację o wyleczeniu seniora przekazał w mediach społecznościowych jego wnuk. Mieszkaniec Torunia dołącza tym samym do grona najstarszych polskich ozdrowieńców z Covid-19.

Koronawirus w Polsce boje kolejne rekordy. W środę Ministerstwo Zdrowia potwierdziło kolejne 6526 przypadków, co stanowi najwyższy dobowy przyrost zakażeń od momentu wybuchu epidemii w Polsce na początku marca tego. Resort poinformował także o śmierci 116 osób.

Łącznie od początku epidemii w Polsce koronawirusem zakaziły się 141 804 osoby, zanotowano także 3217 ofiar śmiertelnych.

Torun. 98-latek wyleczony z Covid-19

Według statystyk, najwyższy współczynnik zachorowalności i śmiertelności występuje wśród osób powyżej 60. roku życia. Są jednak tacy seniorzy, którzy nawet w podeszłym wieku są w stanie wygrać walkę z Covid-19. Jednym z nich jest 98-letni Józef Jakubaszek z Torunia, o czym poinformował w mediach społecznościowych jego wnuk - toruński radny PiS i prawnik Michał Jakubaszek.

"Dziadek z żelaza! Nasz dziadek Józef, senior rodu Jakubaszków, wygrał walkę z koronawirusem! Okazuje się, że w wieku 98 lat jest jednym z najstarszych mężczyzn w Polsce, który pokonał COVID-19! Dziękuję lekarzom i pielęgniarkom z Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Toruniu za poświęcenie i doskonałą opiekę medyczną. Wszystkim chorym mówię...Bądź jak Józef! Nigdy się nie poddawaj" - napisał na Facebooku Michał Jakubaszek.

Jeden z najstarszych ozdrowieńców w Polsce

Do wpisu dołączył zdjęcie uśmiechniętego dziadka, mimo że - jak przyznał Onetowi - jeszcze nie miał z nim kontaktu, od kiedy ten wyzdrowiał. - Ale wiem, że czuje się już dużo lepiej. Wróciła mu świadomość i zaczął z powrotem przyjmować posiłki - mówi pan Michał, który opisał też, jak jego krewny mógł zakazić się koronawirusem.

- Dziadek przebywał w Ośrodku Wsparcia Samarytanin w Toruniu. Tam doszło do zarażenia podopiecznych (...) na początku nie miał żadnych objawów. Później pojawiła się u niego gorączka, a następnie przestał przyjmować jakiekolwiek posiłki. Jego stan wciąż się pogarszał, więc zapadła decyzja, aby zabrać go do szpitala. Spędził tam około trzech tygodni. Jego stan był ciężki, ale się poprawiał - relacjonował w rozmowie z Onetem.

Tym samym pan Józef dołączył do grona najstarszych polskich ozdrowieńców. Walkę z Covid-19 wygrali już m.in. 103-letnia pani Teresa z Opolszczyzny czy 100-letni pan Stanisław z Warszawy, o których również pisaliśmy na RadioZET.pl.

