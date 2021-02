Adam Bielan: Myślę, że nazwisko Gowina zostanie usunięte z nazwy partii

Adam Bielan dodaje, że przez pandemię nie wiadomo, kiedy kongres będzie zorganizowany. - Jarosław Gowin zajmuje się dziś niesieniem pomocy dla przedsiębiorców i na tym powinien się skupić. Sytuacja w Porozumieniu jest tak bardzo skomplikowana, że powinien pozwolić nam rozwiązać ten problem i doprowadzić do kongresu, na którym odbędą się wybory – mówi polityk.

Europoseł zdradza również, że od kilku dni nie rozmawiał z wicepremierem i założycielem jego partii. - Trudno rozmawiać, jak twierdzi, że usunął mnie z partii. Mam nadzieję, że do takich rozmów dojdzie – komentuje gość Beaty Lubeckiej. - To zabawne, że w partii, która ma dziś 1,2 proc. poparcia, której lider jest na szarym końcu rankingu zaufania polityków, politycy zaczynają wychodzić do mediów i mówić, że wyrzucają innych – ocenia Bielan.

Gość Radia ZET zapowiada, że wszystkie dokumenty, czyli uchwała Krajowego Sądu Koleżeńskiego, analizy prawne, stenogram trafią do koalicjanta i zostaną złożone w sądzie. - Mam nadzieję, że Jarosław Gowin i grupka jego najbliższych współpracowników jakoś ochłoną, wypiją szklankę zimnej wody i zrozumieją, że to polityka samobójcza dla partii – komentuje Adam Bielan.

Radio ZET