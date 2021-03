Jak Polacy oceniają działania Niedzielskiego? Ten sondaż nie zachwyci ministra

Adam Niedzielski - menadżer, urzędnik i doktor nauk ekonomicznych - został 26 sierpnia 2020 roku mianowany nowym ministrem zdrowia. Zastąpił na tym stanowisku sprawującego tę funkcję od stycznia 2018 roku Łukasza Szumowskiego. Kadencja Niedzielskiego, który wcześniej przez rok był szefem NFZ, przypadła na okres drugiej (jesień 2020) i trzeciej (początek wiosny 2021) fali koronawirusa w Polsce.

Jak przypomniała "Rzeczpospolita", Niedzielski wprowadził kilka zmian w strategii walki z Covid-19. Wprowadzono m.in. regionalizację obostrzeń (podział na strefy zielone, żółte i czerwone na podstawie określonych kryteriów) oraz skrócono z 14 do 10 dni okres kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku testu.

Niedzielski ministrem od 7 miesięcy. Jak Polacy go oceniają?

Pracownia SW Reserasch na zlecenie "Rzeczpospolitej" zbadała w dniach 16-17 marca, jak po tych siedmiu miesiącach Polacy oceniają pracę Niedzielskiego w kontekście walki z epidemią koronawirusa. Sam zainteresowany może jednak nie być zadowolony z tego sondażu.

Wynika z niego bowiem, że aż 41,3 proc. ankietowanych (a więc najwyższy współczynnik w badaniu) ocenia działania szef resortu zdrowia negatywnie. Pozytywne zdanie ma o nich zaledwie 23,7 proc., a więc mniej niż 1/4. 35 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

- Częściej negatywnie oceniają te działania badani w wieku do 24 lat (49%), mieszkańcy dużych miast (200 – 499 tys.: 45%; pow. 500 tys.: 47%), a rzadziej negatywnie respondenci o dochodzie poniżej 1000 zł. (29%). Mężczyźni częściej wyrażają w tej sprawie zdanie: oceniający negatywnie (44% vs kobiety – 39%), oceniający pozytywnie (26% vs kobiety – 22%) - tak wyniki badania skomentowała w rozmowie z internetowym wydaniem "Rz" Małgorzata Bodzon z SW Research.

Koronawirus w Polsce. Kolejny dzień powyżej 20 tys. przypadków

Koronawirus w Polsce nie odpuszcza. Przypomnijmy, że w niedzielę Ministerstwo Zdrowia podało, że mamy 21 849 nowych przypadków zakażeń. Poinformowano również o śmierci 140 osób. W sobotę zanotowano 26 405 przypadków i 349 zgonów, w piątek 25 998 przypadków i 419 zgonów, w czwartek natomiast poinformowano o 27 278 zachorowaniach i 356 ofiarach śmiertelnych.

RadioZET.pl/rp.pl