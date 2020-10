Epidemia koronawirusa w Polsce nie jest w odwrocie. W piątek odbędzie się konferencja premiera na żywo, na której szef rządu ogłosi kolejne obostrzenia. Adam Niedzielski, szef resortu zdrowia, był pytany w "Rz" o prognozy związane z epidemią koronawirusa. Niedzielski przyznał, że "jeżeli będziemy mieli do czynienia z kontynuacją tego trendu wykładniczego, który ma miejsce od początku października, to w przyszłym tygodniu musimy się liczyć z tym, że średnia liczba zachorowań będzie wynosiła około 15 tysięcy przypadków dziennie".

Minister zdrowia o prognozach ws. koronawirusa. "W następnym tygodniu możemy skończyć z liczbą 20 tysięcy dziennie"

- Jeżeli liczba zachorowań nadal będzie rosła wykładniczo, to w następnym tygodniu możemy skończyć z liczbą 20 tysięcy dziennie. Mam jednak nadzieję, że ten scenariusz nie będzie się realizował – powoli powinien się pojawiać efekt obostrzeń. Mówię o tych wprowadzonych półtora tygodnia temu, czyli przede wszystkim maseczki, które funkcjonują w całym kraju - ocenił. Minister zdrowia zwrócił uwagę, że ten efekt zawsze pojawia się z opóźnieniem od dziesięciu dni do dwóch tygodni.

Jest zbyt wcześnie, by mówić o szansie na wypłaszczenie się krzywej zachorowań, raczej myślę, że powoli ta dynamika wykładniczego wzrostu będzie malała. Mamy też analizę scenariusza dla wzrostu liniowego, który mówi, że w przyszłym tygodniu będzie 13,5 tysiąca średnio, ale to tylko trochę lepiej. minister zdrowia Adam Niedzielski

Wskazał jednocześnie, że "odwrócenie trendu z wykładniczego na liniowy nadal oznacza, że liczba zakażeń będzie powyżej 10 tysięcy dziennie". - Sytuacja jest bardzo poważna i wydaje mi się, że jest już przestrzeń na kolejne obostrzenia – bardziej drastyczne – które spowodują, że wyhamujemy. Musimy bronić wydolności systemu opieki zdrowotnej - podkreślił.

Niedzielski o dodatkowych obostrzeniach

Pytany o dodatkowe restrykcje powiedział, że jeżeli nie uda się nam wyhamować wzrostu do charakteru linowego, to trzeba będzie sięgać po coraz bardziej dolegliwe obostrzenia. - Logika wprowadzania obostrzeń jest taka, że z punktu widzenia ochrony wydolności systemu opieki zdrowotnej lepiej teraz wprowadzić drastyczne obostrzenie na kilka tygodni, żeby wyhamować ten trend, niż metodą powolnego hamowania testować, co się będzie działo przez kolejny miesiąc. Sytuacja jest na tyle poważana, że musimy hamować coraz gwałtowniej - podkreślił szef MZ.

Odnosząc się do polityki testowania na COVID-19 ocenił, że możemy dojść do granicy 80 tysięcy testów dziennie. - Prowadzimy bardzo racjonalną politykę testowania, postulaty, że to powinno być 100 lub 150 tysięcy dziennie, są kompletnie abstrakcyjne. To nie jest oparte na jakimkolwiek racjonalnym rozwiązaniu dotyczącym podejścia do testowania. Przekierowaliśmy testowanie z osób bezobjawowych na przede wszystkim objawowe i wzrosła nam skuteczność testowania - wyjaśnił.

RadioZET.pl/PAP/"Rzeczpospolita"