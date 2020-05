Koronawirus nie sparaliżował życia w państwach Afryki. Światowa Organizacja Zdrowia nie ma jednak optymistycznych prognoz dla Czarnego Lądu – z prognoz WHO wynika, że tylko w pierwszym roku pandemii w Afryce może umrzeć 190 tysięcy ludzi, a zakażeniu ulegnie do 44 milionów.

Afryka nie uchodzi za kontynent dotknięty epidemią w znaczący sposób. Nowy wirus z Wuhan pojawił się w afrykańskich państwach później niż w Azji, Europie czy Amerykach. Jak podają Afrykańskie Centra ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, na całym kontynencie potwierdzono ponad 56 tys. zakażeń (na świecie niemal cztery miliony), a zmarło ponad 2 tysiące osób. Najwięcej zakażeń dotyczy Egiptu i RPA (ponad 8 tysięcy), a ofiary liczone są w setkach (Egipt 500, Algieria 480).

WHO przekonuje, że niedostateczne środki zaradcze i brak kwarantanny przełoży się to na lawinowy wzrost, jeśli państwa nie wdrożą odpowiednich procedur w tym celu.

WHO: Koronawirusem zakazi się 44 mln mieszkańców Afryki

Światowa Organizacja Zdrowia ostrzegła w czwartek, że nowy koronawirus może doprowadzić w pierwszym roku pandemii do śmierci nawet 190 tysięcy mieszkańców kontynentu. Zaznaczmy, pół roku od początku pandemii (grudzień 2019), bilans światowy to ponad 270 tys. ofiar.

Chociaż Covid-19 prawdopodobnie nie rozprzestrzeni się tak gwałtownie w Afryce, jak w innych częściach świata, może stać się stałym elementem naszego życia przez następne kilka lat. Chyba że rządy państw regionu podejmą aktywne podejście w tej sprawie. Musimy testować, śledzić, izolować i leczyć

- oświadczył dr Matshidiso Moeti, dyrektor regionalny WHO dla regionu Afryki.

Z prognoz WHO wynika, że w pierwszym roku koronawirusem zarazi się w Afryce od 29 do 44 milionów mieszkańców. Z tej liczy nawet 5,5 miliona wymagałoby leczenia szpitalnego, co jest zdecydowanie ponad poziom możliwości tamtejszych służb zdrowotnych.

Z ankiet WHO wynika, że w krajach Afryki jest średnio 9 łóżek na oddziale intensywnej terapii na milion osób.

Badanie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), jak opisuje serwis telewizji BBC, objęło 47 państw w Afryce, zamieszkiwanych przez ok. miliard osób. Nie uwzględniono takich krajów jak: Egipt, Libia, Tunezja, Maroko, Erytrea, Sudan, Somalia i Dżibuti.

RadioZET.pl/BBC