Andrzej Duda udzielił wywiadu "Gościowi Niedzielnemu". Wśród tematów rozmowy dominowały walka z pandemią koronawirusa oraz kwestie polityczne. Prezydent został zapytany m.in. o to czy i kiedy zaszczepi się przeciw koronawirusowi.

Andrzej Duda zaszczepi się przeciw Covid-19. Ale deklaruje, że w ostatniej kolejności

- Ponieważ chorowałem na Covid-19, nabyłem odporności, mam też przeciwciała, oddawałem osocze, więc jeśli będę się szczepił, to w ostatniej kolejności. Uważam, że szczepienie nie powinno być obowiązkowe, ale słuchając ekspertów, myślę, że dobrze byłoby, aby jak największa część społeczeństwa, uodporniła się na koronawirusa. Jeśli może to w sposób bezpieczny nastąpić przez szczepionkę, to zachęcam do szczepienia - powiedział prezydent.

Przypomnijmy, że Duda już wcześniej deklarował w rozmowie z Polsat News, że Jestem gotów się zaszczepić. - Wezmę udział Narodowym Programie Szczepień - deklaruje to jasno i wyraźnie - zapewnił prezydent. Podkreślił jednak, że nie jest zwolennikiem i "nie lubi, jeżeli ktoś operuje igłą" w okolicy jego "ramion, przedramion czy innej części ciała". Słowa te wywołały lawinę ironicznych komentarzy w internecie.

Odniósł się też do pytania, czy Zjednoczona Prawica dotrwa do wyborów 2023 r. - Zjednoczona Prawica jest obozem politycznym, który tworzą trzy ugrupowania, a nie jedno. W dodatku wewnątrz tych ugrupowań są też różne poglądy. Ważne, że w kwestiach programowych mamy zgodność, a w sprawach pozaprogramowych tej zgodności już być nie musi. Solidarna Polska głosowała, czy wyjść z rządu, i taka opcja przegrała, więc jak widać, to ugrupowanie nadal chce być częścią Zjednoczonej Prawicy - stwierdził lokator Pałacu Prezydenckiego.

Cieszę się z tej decyzji, gdyż chciałbym, aby obóz rządzący kontynuował swoją misję, która została w ogromnym stopniu zatrzymana przez pandemię. Okoliczności, w jakich obecnie żyjemy, bez wątpienia zaburzyły normalne funkcjonowanie Zjednoczonej Prawicy i realizację naszego programu. Teraz głównym zadaniem rządu jest ochrona życia i zdrowia Polaków, przywrócenie normalnego funkcjonowania państwa i gospodarki, a więc pokonanie koronawirusa. Mam nadzieję, że to się stanie dzięki szczepionce Andrzej Duda

- Wierzę, że gdy pokonamy pandemię, rząd wróci do realizacji prospołecznej i prorozwojowej polityki. Gwarancją tego jest istnienie Zjednoczonej Prawicy i jestem przekonany, że będzie ona nadal razem te cele realizować" - dodał Andrzej Duda.

RadioZET.pl/PAP