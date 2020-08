W czwartek padł kolejny dzienny rekord zakażeń koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 726 przypadków, poinformowano także o śmierci kolejnych 18 osób. Przypomnijmy, że w środę resort informowało o 640 nowych zakażeniach, we wtorek o 680, a w poniedziałek o 575.

W sumie dotychczas w Polsce potwierdzono 49 515 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 1774 chorych na COVID-19. Już teraz Ministerstwo Zdrowia wprowadziło większe restrykcje w 19 powiatach z największym przyrostem zakażeń. MZ wprowadzi w tych powiatach dwa rodzaje obostrzeń - czerwony i żółty. Zmiany w obostrzeniach zaczną obowiązywać od soboty.

O postawę wobec pandemii koronawirusa, w tym noszenie maseczki, prezydent Andrzej Duda pytany był w czwartek w rozmowie z telewizją Polsat News. Przyznał w niej, że nie lubi nosić maseczki.

Ja nie lubię chodzić w maseczce, ani mi to nie ułatwia życia, ani nie jest to dla mnie przyjemne. Natomiast prosił mnie zresztą sam minister Szumowski, prosił mnie też o to pan minister Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny, żebym nosił tę maseczkę, właśnie w związku z zaprzysiężeniem, które skupi ogromną uwagę społeczną, po to, żeby pokazywać, że trzeba się zabezpieczać