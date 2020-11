Prezydent Andrzej Duda oddał osocze i zachęcił do tego samego wszystkich ozdrowieńców. - Wyzdrowiałem, oddaję osocze i wszystkich Was ozdrowieńców do tego zachęcam! - powiedział prezydent w krótkim materiale wideo opublikowanym w poniedziałek w mediach społecznościowych.