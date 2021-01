Po zamieszkach na Kapitolu w USA zmarła piąta osoba. To policjant, który chronił budynek Kongresu. Demokraci żądają odwołania z urzędu prezydenta Donalda Trumpa, który nawoływał do agresji. Najważniejsze wydarzenia z Waszyngtonu relacjonujemy na żywo na RadioZET.pl.

Sądne dni Donalda Trumpa w USA. Po środowych zamieszkach na Kapitolu zmarła piąta osoba - policjant broniący budynku Kongresu. W Waszyngtonie do 21 stycznia obowiązuje stan wyjątkowy

Demokraci żądają pilnego wszczęcia procedury impeachmentu, by Trump ustąpił jeszcze przed zaprzysiężeniem Joe Bidena. "Nie możemy pozwolić, żeby pozostawał przy władzy" – napisała na Twitterze demokratka Ilhan Omar z Minnesoty

Trump miał oglądać szturm na Kapitol w telewizji - podała gazeta "Washington Post" powołując się na źródła w Białym Domu. Prezydent USA miał być zaskoczony reakcją jego zwolenników.

W Polsce tymczasem jednym z tematów dnia jest ostateczna decyzja dot. powrotu dzieci do szkół. W czwartek w tej sprawie zbiera się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Tego dnia resort zdrowia poinformował o 8 790 nowych zakażeniach i śmierci 332 pacjentów chorych na COVID-19

Zamieszki w USA

Po zamieszkach w Kongresie USA zmarł policjant, który bronił dostępu do Kapitolu przed zwolennikami Donalda Trumpa. To piąta ofiara zamieszek, które wstrząsnęły całym światem.

Senatorzy z ramienia demokratów oraz szefowa Izby Reprezentantów Nancy Pelosi domagają się natychmiastowego odwołania prezydenta Trumpa, korzystając z 25 poprawki Konstytucji USA. Takiej potrzeby nie widzi wiceprezydent USA Mike Pence.

Koronawirus w Polsce 8 stycznia

Tymczasem w Polsce dyskutuje się nad możliwym powrotem uczniów klas 1-3 do szkół. Dr Paweł Grzesiowski przekonywał w Radiu ZET, że na możliwe zdejmowanie obostrzeń już po 17 stycznia jest za wcześnie. Odpowiedział, że „nic nie wskazuje na to, że możemy je luzować, nie ma do tego przesłanek”. - Można wprowadzić modyfikację, ale co do zasady nic się nie zmieniło. Do czasu uzyskania istotnej liczby zaszczepionych osób, powinniśmy pozostać w lockdownie – mówił ekspert.

W Polsce coraz więcej dyskutuje się nad możliwym powrotem uczniów klas 1-3 do szkół, już od 18 stycznia. Po spotkaniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego szef MEN ma wydać rekomendacje w tej sprawie dla dyrektorów szkół podstawowych.

