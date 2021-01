Trump ogłasza decyzję ws. zaprzysiężenia Bidena. "Nie wybieram się"

Po zamieszkach na Kapitolu w USA zmarła piąta osoba. To policjant, który chronił budynek Kongresu. Demokraci żądają odwołania z urzędu prezydenta Donalda Trumpa, który nawoływał do agresji. On sam ogłosił w piątek bezprecedensową decyzję o tym, że nie będzie brał udziału w zaprzysiężeniu Joe Bidena na 46. prezydenta USA. Najważniejsze wydarzenia z Waszyngtonu relacjonujemy na żywo na RadioZET.pl.