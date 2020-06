Rosjanie zatwierdzili nowy lek na Covid-19. ''To game changer''

Rosjanie twierdzą, że mają lek na chorobę Covid-19 wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2. W kraju zatwierdzono właśnie Avifavir. Pierwsi zakażeni mają zostać poddani leczeniu w przyszłym tygodniu. - To game changer – przekonują odpowiedzialni za produkcję leku.

Avifavir – to pierwszy zatwierdzony w Rosji lek na Covid-19. Jak twierdzą odpowiedzialni za jego produkcję, to przełom w walce z koronawirusem. Preparat ma trafić do rosyjskich szpitali 11 czerwca.

Avifavir bazuje na preparacie Favipiravir - japońskim leku przeciw grypie. Ostatni etap badań klinicznych z udziałem 330 pacjentów ma się odbyć w poniedziałek, ale rosyjskie Ministerstwo Zdrowia już w sobotę przekazało, że Avifavir został tymczasowo zatwierdzony jako lek stosowany w walce z koronawirusem.

Avifavir - nowy lek na Covid-19 w Rosji

Według dyrektora RDIF, funduszu inwestycyjnego Rosji, Kiriła Dmitriewa, który odpowiada za rozwój i finansowanie produkcji leku, dotychczasowe badania wykazały skuteczność Avifaviru. Już w ubiegłym miesiącu informowano, że 65 proc. z 40 pacjentów uzyskało negatywny wynik testu w kierunku zakażenia koronawirusem po nawet pięciu dniach leczenia. Zdaniem szefa RDIF 90 proc. poddanych leczeniu Avifavirem pozbędzie się koronawirusa w mniej niż 10 dni.

- To game changer – powiedział w poniedziałek agencji Reutera Dmitriew. - Myślimy, że obecnie są tylko dwa leki antywirusowe, które rzeczywiście są skuteczne. To Remdesivir opracowany w USA i właśnie ten Favipiravir, który również jest obiecujący – mówił z kolei w rozmowie z CNBS w poniedziałek. Jeszcze w czerwcu do rosyjskich szpitali ma trafić 60 tys. dawek Avifaviru.

Rosja to wciąż trzeci kraj na świecie pod względem liczby potwierdzonych zakażeń koronawirusem. Łączna liczba zakażeń od początku pandemii w tym kraju sięgnęła w poniedziałek 414 878.

RadioZET.pl/CNBS.com/The Moscow Times/Reuters