Banksy przedstawił swój nowy mural. Nawiązuje on do koronawirusa

Nowy mural Banksy'ego nosi tytuł "Game Changer". Można go zobaczyć na piętrze C budynku brytyjskiego szpitala — Southampton General Hospital. Banksy swoją pracę zadedykował personelowi, który walczy z pandemią koronawirusa.

Banksy i jego nowy mural

Nowe dzieło Banksy'ego przedstawia chłopca, który bawi się zabawką pielęgniarka. Medyczka ma na sobie tradycyjny służbowy strój i wzniesioną rękę do góry — wygląda, jakby leciała. Pielęgniarka została przedstawiona jako superbohaterka. Na muralu widoczny jest także kosz na śmieci, w którym leżą figurki Spidermana oraz Batmana.

Rzeczniczka prasowa Banksy'ego poinformowała, że dzieło będzie wystawione na aukcję. Pieniądze zostaną przekazane na cele charytatywne brytyjskiego National Health Service — informuje "The Independent". Mural w szpitalu pozostanie do jesieni.

Dyrektora University Hospital Southampton NHS Foundation Trust, Paula Head powiedziała w rozmowie z BBC, że "szpitalną rodzinę" dotknęła tragedia, jaką jest utrata kochanych i szanowanych pracowników personelu, a także przyjaciół. Dodała ona, że decyzja o namalowaniu dzieła przez Banksy'ego w ich placówce, jest ogromnym zaszczytem.

Banksy zostawił w szpitalu nie tylko dzieło, ale także notkę skierowaną do pracowników. "Dziękuję za wszystko, co robicie. Mam nadzieję, że mural rozjaśni trochę to miejsce, nawet jeśli jest czarno-biały" - cytuje słowa znanego artysty BBC.

RadioZET.pl/"The Independent"/BBC