Będą zmiany po powrocie dzieci do szkół. Minister edukacji komentuje

W pierwszej połowie marca ogłosimy programy mające na celu wspomóc dzieci i młodzież w powrocie do szkół z nauki zdalnej do stacjonarnej - zapowiedział w poniedziałek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Powrót do szkół ma nastąpić "najszybciej jak jest to możliwe". Wszystko zależy więc od rozwoju trzeciej fali epidemii.

Powrót do szkół znów został przesunięty. Zwłaszcza teraz, gdy Polska mierzy się z trzecią falą COVID-19, nie ma pewności, czy szkoły nie pozostaną zamknięte do końca 2021 roku, choć minister zdrowia Adam Niedzielski nie wyklucza, że jeszcze przed końcem roku szkolnego wszystkie dzieci - starsze i młodsze - wrócą do nauki stacjonarnej.

Minister edukacji pytany w poniedziałek w Polskim Radiu o możliwości powrotu do szkół, podkreślał, że rząd „będzie robić wszystko, żeby nauka stacjonarna na wszystkich poziomach wróciła najszybciej, jak jest to możliwe”. - To, że nauczyciele się szczepią, daje szanse na to, aby - przy dobrych warunkach pandemicznych - wracać do nauki stacjonarnej klas 4-8, ponadpodstawowych i na uczelniach – mówił szef MEiN.

Zmiany po powrocie do szkół

Czarnek zapowiedział, że już w pierwszej połowie marca ogłaszane będą programy mające na celu wspomóc dzieci i młodzież w powrocie do szkół z nauki zdalnej do stacjonarnej. - Każdego tygodnia - od tego tygodnia - będziemy ogłaszać poszczególne programy. Pierwszy z nich, przygotowany przez rektorów Akademii Wychowania Fizycznego z całej Polski, przewiduje przeszkolenie wszystkich nauczycieli wf-u i nauczania wczesnoszkolnego, żeby lekcje wf-u były jak najbardziej efektywne z uwagi na słabszą kondycję fizyczną dzieci po nauce zdalnej - powiedział minister.

Drugi program, który ma być ogłoszony za dwa tygodnie - mówił - przewiduje wsparcie psychologiczne. - Po powrocie do szkół dzieci zostaną przebadane właśnie z uwagi na problemy psychologiczne, które coraz częściej są zgłaszane przez dzieci, rodziców i nauczycieli - wyjaśnił Czarnek.

Trzecia propozycja MEiN to - według Czarnka - "program wsparcia w zdobyciu większej wiedzy". - Setki milionów złotych przeznaczymy na to, żeby w szkołach były dodatkowe zajęcia wspomagające, w związku z tym, że nauka zdalna nie jest w stanie zastępować nauki stacjonarnej - powiedział. - Nauczyciele z dyrektorami będą decydować, w jakim zakresie te godziny wsparcia będą wykorzystywane, z jakich przedmiotów ta dodatkowa wiedza będzie uzyskiwana - dodał.

