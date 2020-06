Pracownica szkoły i przedszkola z koronawirusem. 11 osób na kwarantannie

O dodatnim wyniku testu poinformował we wtorek po południu w mediach społecznościowych prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Podał, że jedenaście osób z tzw. bezpośredniego kontaktu przejdzie kwarantannę.

Przedszkole i szkoła będą zamknięte do odwołania. Trwa powiadamianie rodziców

– dodał prezydent. Placówka poinformowała na swojej stronie internetowej, że zakażenie COVID-19 wykryto u jednego z pracowników obsługi, a szkoła i przedszkole będą nieczynne do 14 czerwca.

Koronawirus w Białymstoku

W Białymstoku pod koniec maja zakażenie koronawirusem wykryto u pracownika jednego z przedszkoli. Stało się to w tygodniu poprzedzającym otwarcie miejskich żłobków i przedszkoli. Testy wykonano wówczas blisko 30 pracownikom tej placówki, wszystkie były negatywne i mogła ona zacząć działalność.

Z informacji przedstawionych we wtorek przez władze Białegostoku wynika, że od 25 maja w pierwszym tygodniu po wznowieniu pracy przez miejskie placówki opiekuńcze i oświatowe do przedszkoli wróciło co piąte dziecko, a w klasach I-III podstawówek na zajęcia uczęszczało 5 proc. dzieci z ogólnej liczby uczniów w tych rocznikach.

Koronawirus - bilans w Polsce i co musisz o nim wiedzieć

Przypomnijmy, że aktualne statystyki dotyczące koronawirusa w Polsce mówią o 24 395 przypadkach zakażenia oraz 1092 ofiarach śmiertelnych. Według informacji Ministerstwa Zdrowia w ciągu ostatniej doby przeprowadzono ponad 14,4 tys. testów na obecność koronawirusa.

