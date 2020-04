Boris Johnson wyszedł ze szpitala. Do pracy na razie nie wróci

Brytyjski premier Boris Johnson w niedzielę wczesnym popołudniem został wypisany ze szpitala św. Tomasza w Londynie, gdzie od poprzedniej niedzieli był leczony z powodu koronawirusa. Na razie jednak nie wróci do normalnej pracy.

Boris Johnson, za radą swojego zespołu medycznego, nie będzie od razu wracał do pracy. Pragnie podziękować wszystkim w St Thomas' Hospital za wspaniałą opiekę, jaką otrzymał. Wszystkie jego myśli są z osobami dotkniętymi tą chorobą - napisano w komunikacie Downing Street.

Brytyjski premier będzie przechodził rekonwalescencję w Chequers, wiejskiej rezydencji szefa rządu w Ellesborough w hrabstwie Buckinghamshire, około 60 km od Londynu. Na razie nie wiadomo, kiedy w pełni powróci do pracy.

Wcześniej w niedzielę biuro premiera przekazało, że Johnson podziękował lekarzom i pielęgniarkom szpitala. "Nie wiem, jak im dziękować. Zawdzięczam im życie” - oświadczył.

Boris Johnson pierwszym szefem rządu zakażonym koronawirusem

55-letni Johnson na oddziale intensywnej terapii spędził trzy doby - od poniedziałku wieczorem do czwartku wieczorem. Został tam przeniesiony mniej więcej dobę po tym, jak trafił do St Thomas' Hospital w Londynie w celu, jak wówczas zapewniano, przeprowadzenia rutynowych badań w związku z tym, że spowodowana koronawirusem gorączka nie ustępowała. W poniedziałkowe popołudnie jego stan się jednak pogorszył. Johnson nie wymagał jednak podłączenia do respiratora.

Przed udaniem się na oddział intensywnej terapii przekazał wykonywanie swoich obowiązków, "tam, gdzie to konieczne", ministrowi spraw zagranicznych Dominicowi Raabowi.

Johnson stał się pierwszym na świecie urzędującym szefem państwa lub rządu, który zachorował na Covid-19. Zakażonych zostało jeszcze co najmniej trzech członków jego rządu, w tym minister zdrowia Matt Hancock i obrony Ben Wallace, ale w ich przypadku wystarczyła tygodniowa izolacja w domu.

Swoją wdzięczność personelowi szpitala wyraziła również narzeczona premiera Carrie Symonds, która jest obecnie w ciąży. "Dziękuję również wszystkim, którzy wysłali tak miłe wiadomości ze wsparciem. Dziś czuję się niesamowicie szczęśliwa. Były takie momenty w zeszłym tygodniu, które naprawdę były bardzo mroczne. Moje serce jest ze wszystkimi, którzy znajdują się w podobnej sytuacji, martwiąc się o swoich bliskich. Nie wiem jak dziękować naszej wspaniałej NHS. Personel w szpitalu St Thomas' Hospital był niesamowity. Nigdy, przenigdy nie będę w stanie się wam odwdzięczyć i nigdy nie przestanę wam dziękować" - napisała na Twitterze.

RadioZET.pl/PAP