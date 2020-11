Komorowski pozostanie w szpitalu. Znamy stan zdrowia b. prezydenta

Bronisław Komorowski 12 listopada, w rozmowie z Onetem, potwierdził, że jest zakażony koronawirusem. - Mam stan podgorączkowy i kaszlę - powiedział wówczas dziennikarzom portalu.

W piątek po południu wypłynęła informacja, że był prezydent, do tej pory hospitalizowany w Sejnach (woj. podlaskie) - czyli w okolicach, w których na co dzień mieszka - został przetransportowany do Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie. Trafił tam pod bezpośrednią opiekę prof. Andrzeja Horbana, głównego doradcy premiera ds. epidemii.

Jak podaje "Fakt", "objawy związane z chorobą nasiliły się tak bardzo, że w piątek zdecydowano, by przewieźć go karetką do stolicy. Do szpitala ratownicy wwieźli go przytomnego na noszach i z podpiętą aparaturą tlenową".

Bronisław Komorowski w szpitalu. Nowe fakty nt. zdrowia b. prezydenta

Na ten moment nie wiadomo, jak długo potrwa leczenie i do kiedy Komorowski pozostanie w lecznicy. – Nie znamy terminu, kiedy pan prezydent opuści szpital – tak powiedziała "Faktowi" osoba z otoczenia byłej głowy państwa. "Fakt" donosi jednak nieoficjalnie, że stan zdrowia byłego prezydenta jest stabilny i że wraca od do zdrowia.

Przypomnijmy, że w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 15 002 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Poinformowano także o śmierci 156 osób. W niedzielę liczba zachorowań na koronawirusa w Polsce wyniosła 18 467 zakażeń i 330 ofiar śmiertelnych, natomiast w sobotę 24 213 zachorowań 574 zgony.

RadioZET.pl/Onet/Fakt24.pl