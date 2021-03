"Dojdziemy do 80 procent". Niepokojące słowa rzecznika Ministerstwa Zdrowia

Już za ponad 60 proc. zakażeń w Polsce odpowiada brytyjska mutacja koronawirusa. Eksperci nie mają wątpliwości, że dojdziemy do 80 proc. - poinformował w piątek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jak dodał, do szpitali trafiają coraz młodsi pacjenci z COVID-19, w tym dzieci - nawet bez chorób współistniejących.

Brytyjska mutacja koronawirusa już teraz dominuje w Polsce. W piątek mówił też o tym prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski. - Za gwałtowny wzrost zachorowań w Polsce odpowiada teraz brytyjska odmiana koronawirusa. Transmisja wirusa odbywa się swobodnie, gdyż wiele osób nadal nie przestrzega reżimu epidemicznego – powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Dr Sutkowski: konieczny jest szerszy lockdown

Zdaniem dra Sutkowskiego konieczne jest podjęcie radykalnych środków. - Lockdown w tej sytuacji jest konieczny. Powinien być nawet szerszy, niż proponuje resort zdrowia, może należałoby go zaostrzyć, ale to zostanie poddane jeszcze analizie. Trzy tygodnie ostrego lockdownu wyprowadziłoby nas na prostą. Wprowadzenie radykalnych rozwiązań spowoduje, że szybciej dojedziemy do celu – powiedział.

Na razie rząd wprowadza dodatkowe obostrzenia od 20 marca do 9 kwietnia. W całym kraju zostaną zamknięte hotele, ograniczona działalność galerii handlowych, zamknięte będą kina, teatry, baseny i obiekty sportowe, a uczniowie klas I-III szkół podstawowych wrócą do nauki zdalnej.

W mediach pojawia się coraz więcej doniesień o możliwym wprowadzeniu ograniczeń w przemieszczaniu się, podczas piątkowego briefingu prasowego rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz stanowczo jednak zaprzeczył, by jakiekolwiek decyzje w tym kontekście zapadły.

