Brytyjski wariant koronawirusa jest dziś w Polsce wszechobecny. Od jego wykrycia minęły już prawie cztery miesiące. Niemniej to, jak działał w tej sprawie nasz rząd, wskazuje, że jego działania w tej sprawie były co najmniej niespójne. Stworzyliśmy kalendarium tego, co wydarzyło się od dnia potwierdzenia szczepu B.1.1.7, znanego jako brytyjski wariant wirusa SARS-CoV-2. Bardziej zaraźliwy, bardziej śmiertelny, na szczęście nieopierający się podawanym na świecie i w Polsce szczepionkom. Oto jak dotarł do Polski.