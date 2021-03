Brytyjska mutacja koronawirusa jest głównym powodem rozwoju trzeciej fali pandemii - tak przyznał podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Adam Niedzielski. Jego zdaniem potwierdzają to badania genomu wirusa w tych regionach kraju, w których mamy dużą liczbę zachorowań.

Niedzielski o brytyjskiej mutacji koronawirusa i szczycie liczby zakażeń

Minister zdrowia przypomniał, że w minionym tygodniu przeprowadzono takie badania w woj. warmińsko-mazurskim i pokazały one, że wariant brytyjski odpowiada za 70 proc. zachorowań. Podobne badania przeprowadzono ostatnio w woj. pomorskim. - Tam mamy udział mutacji brytyjskiej rzędu 77 proc. – podkreślił.

Szef resortu zdrowia pytany był również o to, kiedy spodziewać się największego wzrostu zakażeń w trzeciej fali pandemii. Odparł, że nadal aktualna jest prognoza, zgodnie z którą średnia dzienna wyniesie 10-12 tys. zakażeń dziennie.

Wydaje się jednak, że taka prognoza, która pokazuje, że szczyt będzie w przedziale 10-12 tys. jest raczej prognozą optymistyczną i rosnące udziały mutacji brytyjskiej mogą powodować, że te wielkości zostaną przekroczone Adam Niedzielski, minister zdrowia

Natomiast - dodał - "mówienie w tej chwili o poziomach rzędu 40 tys. wydaje się nieco jeszcze abstrakcyjne, chociażby ze względu na to, że jak porównujemy sobie dynamikę tego, co się działo w drugiej fali i tego, co się dzieje teraz, to te przyrosty są na razie troszeczkę mniejsze niż były podczas drugiej fali".

RadioZET.pl/PAP