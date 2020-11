Budka: rząd zbudował strategię walki z koronawirusem na chaosie i oszustwie

Nie ma zgody KO na to, by brać udział w kolejnych oszustwach - oświadczył lider PO Borys Budka, odnosząc się do propozycji premiera Mateusza Morawieckiego ws. spotkania z opozycją. Szef Platformy zapowiedział wnioski o informację w Sejmie premiera i rządu nt. walki z pandemią. Budka poinformował także, że KO będzie chciało rozszerzenia porządku najbliższych obrad Sejmu o dzień poświęcony tylko na kwestię walki z COVID-19.

Na konferencji prasowej w Sejmie szef PO odniósł się do informacji rzecznika rządu Piotra Müllera, że w poniedziałek na godz. 17 planowane jest spotkanie premiera z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych; w spotkaniu mają wziąć też udział przedstawiciele rady medycznej ds. epidemiologicznych. Głównym tematem spotkania ma być sytuacja epidemiczna związana ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem i działania rządu w celu ich ograniczenia. Müller nie wykluczył, że pojawi się też temat protestów po wyroku TK ws. przepisów aborcyjnych.

Budka: nie mamy zamiaru brać udziału w kolejnych zagrywkach propagandowych

- Nie ma zgody na to, by brać udział w kolejnych oszustwach, nie mamy zamiaru brać udziału w kolejnych zagrywkach propagandowych. Od samego początku pandemii ten rząd oszukuje społeczeństwo. Tak było w marcu, gdy rząd mówił, że jest gotowy na pandemię, tak było i później, gdy sprowadzano pod publikę wielkim Antonowem maseczki bez atestów, gdy ściągano sprzęt, zapewniano nas o respiratorach, że będą, podczas gdy były kupowane od handlarzy bronią, tak jest i teraz - oświadczył Budka.

Według niego "to wielkie oszustwo sprowadza się również do tego, że postulaty opozycji, które są zgłaszane na tego typu spotkaniach, są wyrzucane do kosza". Budka zaznaczał, że KO od samego początku żądała zwiększenia liczby testów na obecność koronawirusa do 100 tys. na dobę i tego, by 2 mld zł zostały przeznaczone na służbę zdrowia, zamiast na wsparcie TVP, a także domagała się szczepionek na grypę dla polskich seniorów. Podkreślał, że te propozycje nie zostały zrealizowane. -Gdyby pan premier Morawiecki chciał rozmawiać w sposób odpowiedzialny, to przesłałby nam (przed spotkaniem) swoje propozycje; nie ma zgody na kolejne oszustwo- - zaznaczył lider PO. Jak ocenił, rząd "zbudował strategię walki z koronawirusem na chaosie i oszustwie".

Przypomnę, że jeszcze w czwartek ministrowie tego rządu zapewniali, że cmentarze nie zostaną zamknięte 1 listopada, a kilkanaście godzin później pan premier Morawiecki, kilka godzin przed wejściem w życie tej decyzji, coś takiego ogłosił. Na oszustwo i chaos nigdy nie będzie zgody ze strony KO. szef PO Borys Budka

Zapewnił, że KO jest jednak gotowa do pracy w parlamencie. - Dlatego składamy do marszałek Sejmu wniosek o pełną informację Prezesa Rady Ministrów oraz podległych mu ministrów na temat aktualnej sytuacji dotyczącej walki z pandemią, ale również o zobowiązanie premiera do przedstawienia spójnej, kompleksowej strategii walki z koronawirusem. Powinno to być zrobione tutaj w parlamencie, powinien być temu poświęcony odrębny cały dzień, jesteśmy gotowi tutaj do pracy choćby i od jutra - oświadczył lider PO.

Premier spotyka się z przedstawicielami klubów i radą medyczną

Mateusz Morawiecki chęć zorganizowania takiego spotkania zapowiedział podczas piątkowej konferencji prasowej. Pytany o działania, jakie zamierza podjąć w celu dialogu społecznego w związku z trwającymi protestami, przekazał, że "w czwartek były próby zaproszenia przedstawicieli opozycji do takich rozmów, jednak nie zostały przyjęte". - Ponawiam zaproszenie na poniedziałek, ponieważ trzeba rozmawiać. Jesteśmy gotowi rozmawiać i przedstawić propozycje kompromisowe, które będą następnie szybko ubrane w formę ustawy i temat zostanie wyjaśniony - oświadczył Morawiecki.

Rzecznik rządu Piotr Müller przekazał, że spotkanie planowane jest na godz. 17. "Zaproszeni zostali przedstawiciele klubów i kół parlamentarnych, w spotkaniu będą uczestniczyli też przedstawiciele rady medycznej przy premierze" - poinformował Müller.

Dodał, że głównym tematem spotkania będzie obecna sytuacja epidemiczna związana ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem, a także działania podejmowane przez rząd w celu ich ograniczenia. - Nie wykluczam, że w trakcie spotkania zapewne pojawi się też temat protestów, które odbywają się w ostatnich dniach - zaznaczył rzecznik rządu.

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia podało opublikowało najnowsze dane, według których w ciągu doby odnotowano 15 578 nowych przypadków koronawirusa. Zmarły 92 osoby. Najwyższy dzienny bilans zakażeń zanotowano w sobotę 31 października. Resort zdrowia informował wtedy o wykryciu 21 tys. 897 nowych przypadków koronawirusa.

RadioZET.pl/PAP