Szczepienia przeciw Covid-19 są głównym wyzwaniem logistycznym państwa. CBOS zapytał Polaków o jakość organizacji tego procesu, ale też sam stosunek do szczepień, czy – w przypadku seniorów – o doświadczenia związane z rejestracją.

Badanie wskazało, że przeciw Covid-19 chce zaszczepić się 55 proc. badanych, z czego nieco ponad jedna trzecia (34 proc.), zdecydowanie wyraża ten zamiar. Szczepionki nie planuje przyjąć 33 proc. badanych, z czego 18 proc. odpowiedziało wręcz "zdecydowanie nie". Zdania co do zaszczepienia nie ma co jedenasty zapytany Polak (9 proc.), z kolei preparat przyjęło już 3 proc. badanych.

Szczepienia przeciw Covid-19. CBOS: Chętnych nie przybywa, organizacja procesu raczej krytykowana

Badanie wskazuje na utrzymanie tendencji z początku roku. Odsetek chętnych do zaszczepienia nieznacznie zmalał (z 56 do 55 proc.), z kolei u nieplanujących się szczepić wzrósł o 3 punkty proc. (30 do 33 proc.). Coraz mniej osób nie ma zdania, naturalnie przybywa też osób już zaszczepionych (wzrost o 2 pkt proc.).

Jak podaje CBOS, stosunek do szczepień przeciw COVID-19 wyraźnie zależy od wieku badanych. Mniej chętni są Polacy do 44 roku życia, odsetek osób deklarujących chęć zaszczepienia rośnie w grupie 45-54 lata, a zdecydowana większość najstarszych respondentów (65+) deklaruje pozytywne nastawienie.

Z innych kryteriów uwzględnionych przez CBOS wynika, że najbardziej przychylne nastawienie do szczepień deklarują mieszkańcy największych miast, badani z gospodarstw domowych o najwyższych dochodach per capita (co najmniej 3000 zł). Stosunek do szczepień koreluje też mocno z obawami dotyczącymi zakażenia - im bardziej respondenci boją się zachorowania na Covid-19, tym bardziej optują za zaszczepieniem.

Organizacja szczepień bardziej krytykowana niż chwalona

CBOS zapytał też seniorów z grupy 70+ o organizację procesu szczepień i zapisów na nie. Najwięcej, bo blisko dwie trzecie z nich (65 proc.) rejestrowało się po stacjonarnej wizycie w swojej przychodni, 23 proc. wydzwaniało na ogólnopolską infolinię 989, a 14 proc. próbowało sił w innej przychodni lub punkcie szczepień. Niższy odsetek seniorów korzystał z formularza elektronicznego, czy zapisu przez SMS wysyłany na numer 664 908 556.

Samą organizację procesu szczepień negatywnie ocenia 46 proc. respondentów, z czego 30 proc. raczej źle, a 16 proc. zdecydowanie źle. Pozytywne zdanie o przebiegu procesu ma 38 proc. badanych, a sprecyzowanego zdania na ten temat nie ma 16 proc.

RadioZET.pl/PAP