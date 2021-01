Prof. Horban: Dopływamy do brzegu. Liczba zakażeń zaczyna ładnie spadać

- Jesteśmy u brzegu, dopływamy do brzegu. Jeżeli uda nam się wyszczepić najbardziej wrażliwą i narażoną na śmierć grupę, to należy przywracać normalność – mówi w internetowej części programu „Gość Radia ZET” główny doradca premiera ds. walki z koronawirusem prof. Andrzej Horban.

Prof. Andrzej Horban dopytywany, czy może to nastąpić w połowie roku, lekarz odpowiada: - My właściwie już zaczynamy to robić. Gość Beaty Lubeckiej zaznacza, że liczba zakażeń „relatywnie ładnie zaczyna nam w tej chwili spadać”.

Który kraj jest wzorem walki z pandemią? - Oczywiście powiem, że Polska – ocenia prof. Horban. Dopytywany, czy naprawdę, odpowiada: - No, przecież, poważnie, dlaczego mamy być niedumni?.

Pytany przez słuchacza o to, czy rząd rozważa zakup szczepionki rosyjskiej lub chińskiej, główny doradca premiera zdecydowanie zaznacza, że nie. - Żyjemy w kraju, w którym obowiązują pewne przepisy i zasady, wynikające z poziomu wiedzy medycznej. Nie można stosować niesprawdzonych preparatów – mówi Gość Radia ZET.

