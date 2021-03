Ruszyły szczepienia służb mundurowych. Jako pierwszy - komendant główny policji

Szczepienia służb mundurowych zostały zainaugurowane w szpitalu tymczasowym na PGE Narodowym w środę, po godz. 14. Funkcjonariusze są szczepieni preparatem firmy AstraZeneca. W inauguracji wzięli udział komendanci służb podległych MSWiA – Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa – lub ich zastępcy, a także zastępca dyrektora generalnego Służby Więziennej.

Szczepienia przeciw COVID-19 dla funkcjonariuszy. Przyjmują preparat AstraZeneca

Jako pierwsi szczepionkę przyjęli: Komendant Główny Policji gen. insp Jarosław Szymczyk, Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak, Komendant SOP mjr Paweł Olszewski, zastępca KG SG Jacek Bajger oraz zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Andrzej Leńczuk. Zaszczepionych zostało również 10 funkcjonariuszy liniowych, po dwie osoby z każdej formacji.

Wiceminister spraw wewnętrznych Błażej Poboży podczas konferencji inaugurującej program szczepień zwrócił uwagę, że przedstawiciele służb mundurowych "każdego dnia dbają o bezpieczeństwo obywateli, a od roku są na pierwszej linii trudnej walki z pandemią koronawirusa".

- Policja kontroluje obowiązek przestrzegania kwarantanny, patroluje ulice, sprawdzając, czy realizowany jest obowiązek zakrywania ust i nosa. Straż Graniczna kontroluje obecnie granicę południową pod kątem sprawdzania, czy osoby ją przekraczające posiadają zaświadczenie o zaszczepieniu lub negatywny test na koronawirusa. Straż pożarna pomaga obywatelom dotrzeć do punktów szczepień. To tylko wybrane z tych działań, które funkcjonariusze wypełniają w tej bardzo trudnej walce, wykazując się ogromnym poświęceniem. Niejednokrotnie ponosząc ofiary – powiedział wiceszef MSWiA.

"Jesteście na pierwszej linii frontu, musicie ratować"

Z danych przedstawionych przez Pobożego wynika, że 20 tysięcy funkcjonariuszy policji, czyli 1/5 ogółu, zachorowało na COVID-19. Rejestracja na szczepienie wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy w Narodowym Programie Szczepień należą do grupy 1c, ruszyła na początku marca. Wstępnie harmonogram zakładał, że ich szczepienia rozpoczną się 22 lub 29 marca.

- Bardzo się cieszę, że możemy rozpocząć proces szczepień tydzień przed terminem, z użyciem bezpiecznej i dobrej szczepionki, jaką jest szczepionka AstraZeneca. Cieszę się, że możemy zrobić to tu, w Szpitalu Narodowym - powiedział wiceszef MSWiA. Poboży dodał, że proces szczepień funkcjonariuszy będzie się odbywał w szpitalach węzłowych oraz w 133 placówkach służby zdrowia.

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk zaznaczył, że rozpoczęcie szczepień funkcjonariuszy służb traktuje "jako wyraz szczególnej troski o formację, która na co dzień odgrywa ogromną rolę w państwie polskim, a sposób szczególny w czasie trwającej pandemii". - To jest troska i o funkcjonariuszy i o ich najbliższych, ale także - a może przede wszystkim - troska o tych, z którymi na co dzień funkcjonariusze polskiej policji się stykają - powiedział. Dodał, że w skali doby to jest ok. 40 tys. kontaktów na linii policjant - obywatel. Szymczyk zachęcił funkcjonariuszy, którzy jeszcze nie zdecydowali się na szczepienie, "aby włączyć się w ten proces". - Wierzę, że będzie nas funkcjonariuszy każdego dnia coraz więcej - powiedział.

Również szef PSP Andrzej Bartkowiak, zwracając się do strażaków, zaapelował o to, by się zaszczepili. - Proszę, apeluję, namawiam. Zaszczepcie się, jesteście na pierwszej linii frontu, musicie ratować, a żeby ratownik mógł ratować musi być zdrowy - powiedział i podziękował za zaangażowanie się strażaków m.in. w dowożenie osób potrzebujących do punktów szczepień.

RadioZET.pl/PAP