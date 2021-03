Twardy lockdown, zamknięte kościoły, przedszkola i żłobki - to opcja, którą zdaniem dr Grażyny Cholewińskiej-Szymańskiej, rząd powinien wziąć pod uwagę. - Kiedy jesteśmy na rosnącym ramieniu, to otwarte kościoły stanowią ryzyko - mówi w Radiu ZET.

- Oferta uczestniczenia we mszach jest w telewizji tak bogata, że jeśli ktoś jest praktykujący i rozumie sytuację epidemiologiczną, to jemu taka forma komunikacji z Kościołem wystarczy – uważa Gość Radia ZET, wojewódzka konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych dr Grażyna Cholewińska-Szymańska. Jej zdaniem kościoły powinny być zamknięte. - Zostawiłabym je [otwarte – red.] w momencie opadania, ustabilizowanej sytuacji, ale kiedy jesteśmy na rosnącym ramieniu, to otwarte kościoły stanowią ryzyko – ocenia wicedyrektor z Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie.

Lockdown przez co najmniej 10 dni?

Dodaje, że przedszkola i żłobki też powinny być zamknięte. - Powinien być co najmniej na 10 dni całkowity lockdown – mówi dr Cholewińska-Szymańska w rozmowie z Beatą Lubecką.

Pytana o długofalowe skutki pandemii, lekarz ocenia, że choroba nie kończy się wraz z wyjściem ze szpitala i ustąpieniem objawów. - Wielonarządowe skutki będzie pokazywała przez długi czas. Jest coraz więcej doniesień nt. trwałego uszkodzenia układu oddechowego – mówi Gość Radia ZET.

Radio ZET