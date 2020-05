Portal Pengpai Xinwen poinformował, że miejski organ, który nadzoruje walkę z epidemią SARS-CoV-2, wydał pilny komunikat, w którym poprosił odpowiednie służby, aby do wtorku przedstawiły plany przebadania wszystkich mieszkańców Wuhan w ciągu 10 dni.

Wszyscy mieszkańcy Wuhan zostaną poddani testom na koronawirusa

W miniony weekend w Wuhan w Chinach wykryto nowe skupisko zakażeń koronawirusa. Są to pierwsze stwierdzone przypadki od ponad miesiąca. 6 nowych zakażeń potwierdzono w sobotę i niedzielę.

O planach przeprowadzenia 10-dniowej kampanii polegającej na wykonaniu testów na koronawirusa wszystkim mieszkańcom Wuhan informowała już wcześniej agencja Reutera. Powoływana się ona wtedy na wewnętrzny dokument oraz anonimowe źródła. Nie wiadomo, kiedy dokładnie ma się rozpocząć przeprowadzania testów. "Global Times", chiński dziennik powołując się na anonimowe źródła, podał, że nie ma jeszcze opracowanego szczegółowego planu.

Yang Zhanqiu, wicedyrektor wydziału biologii patogenów Uniwersytetu Wuhańskiego przekazał dziennikowi, że niektóre grupy zawodowe (m.in. nauczyciele i pracownicy komunikacji miejskiej) poddani już zostali testom. Według naukowca testy przeszło już około 2-5 miliona osób. Z tego wynika, że do przebadania zostało jeszcze 6-8 milionów.

Natomiast portal Huaxia Shibao opierając się na danych z końca kwietnia, obliczył, że w Wuhan do przebadania zostało ponad 10 milionów ludzi. Przy założeniach 10-dniowej kampanii oznacza to konieczność wykonywania miliona testów dziennie. Przekracza to obecne możliwości miejskich laboratoriów. Serwis oszacował także kosz tej akcji. Łącznie ma ona wynosić 1,978 mld juanów (1,17 mld zł).

