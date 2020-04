Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Koronawirus wciąż stanowi zagrożenie – Chińczycy bardzo powoli wracają do życia „po staremu”. Choć w Wuhan, ognisku pandemii, działa już komunikacja i handel, miasto powoli budzi się do życia, a ludzie regularnie korzystają z maseczek. Po kilku dniach, w których nie odnotowano oficjalnie nowych przypadków zakażeń, takowe znów się pojawiły. To głównie wracający do kraju mieszkańcy (ostatniej doby 35 z 36 przypadków). Ale to nie koniec.

Narodowa Komisja Zdrowia Chin (NHC) po raz pierwszy wliczyła do oficjalnego bilansu przypadki pacjentów, którzy przebyli koronawirusa bez objawów. Agencja AFP podaje, że pod obserwację było ponad 1,3 tysiąca pacjentów, a 130 z nich włączono w statystyki ostatniej doby.

Jest to zaskakująca praktyka, gdyż wcześniej Chiny nie wliczały do zakażonych pacjentów bez objawów. NHC ogłosiło, że nowy sposób liczenia jest reakcją na „na obawy społeczne”. Zarażone przypadki z objawami okazują się tak samo groźne jak te bez objawów (gorączka, kaszel, duszności).

Pekin zareagował też restrykcjami – wydano zakaz wjazdu cudzoziemców do Chin i testowania osób przybywających z zagranicy. Mający bezobjawowe przypadki również muszą przejść reżim 14-dniowej, kontrolowanej, kwarantanny.

Zdaniem Zhong Nanshana, eksperta ds. układu oddechowego, bezobjawowi nosiciele mogą potencjalnie zainfekować „3 do 3,5 osób”. Takowe przypadki notuje się już w Korei Południowej i Japonii, które opanowały epidemię. Oficjalne statystyki mówią o 3312 ofiarach koronawirusa w Chinach, głównie w epicentrum patogenu – prowincji Hubei. Z doniesień azjatyckich mediów wynika, że w samym Wuhan liczba ofiar może oscylować wokół 40 tysięcy.

RadioZET.pl/AFP