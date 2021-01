WHO przygotowuje międzynarodową misję, która ma w Chinach zbadać genezę rozwinięcia się pandemii koronawirusa. Mimo pozytywnych i kontrowersyjnych zarazem relacji z ChRL, Światowa Organizacja Zdrowia nie uzyskała wciąż zgody na wjazd misji eksperckiej.

- Dowiedzieliśmy się dzisiaj, że chińskie władze nadal nie wydały zezwoleń koniecznych, aby ta ekipa wjechała do Chin. Jestem bardzo rozczarowany tą informacją, zważywszy, że dwóch członków (misji) już udało się w podróż, a pozostali otrzymali w ostatniej chwili informację, że nie mogą wyjechać - oznajmił dziennikarzom Tedros Adhanom Ghebreyesus, szef WHO.

Tedros zapewnił, że rozmawiał z wysokiej rangi chińskimi urzędnikami, którym „jasno zasygnalizował, że misja ta jest priorytetem dla WHO”. Z kolei dyrektor WHO ds. sytuacji nadzwyczajnych Michale Ryan wyjaśnił, że problem stanowią wizy do Chin, które mają jednak zostać rozwiązane.

O misji pod egidą WHO pisał w grudniu 2020 roku Reuters. Miałaby zacząć się w styczniu, ponad rok od wykrycia pierwszych przypadków zapalenia płuc w Wuhanie. USA oskarżały Chiny o tuszowanie sprawy epidemii, a później WHO, za zajmowanie prochińskiego, ostrożnego stanowiska.

W dobie szalejącej pandemii ministrowie zdrowia wielu krajów zaapelowali w maju 2020 roku do WHO, by wykryć źródła wirusa oraz ustalić, w jaki sposób przekroczył on barierę gatunkową i zaatakował ludzi. Wobec prochińskiego nastawienia WHO organizację przestały wspierać Stany Zjednoczone. Organizacja podawała nawet przekaz Pekinu, z którego wynikało, że Chiny jedynie wykryły koronawirusa, a jego źródło może być w innym państwie.

Główny ekspert WHO ds. chorób zwierząt Peter Ben Embarek powiedział w listopadzie, że „nie ma żadnych faktów wskazujących na to, że wirus mógł być stworzony przez człowieka”.

RadioZET.pl/PAP