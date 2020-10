Te samorządy zastąpią mieszkańców i postawią znicze na grobach

Cmentarze będą zamknięte od 31.10 do 2.11 – taką decyzją podjął rząd w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem. Samorządy w niektórych miejscowościach jednak zobowiązały się do tego, by postawić znicze na grobach, wyręczając tym samym mieszkańców. W kilku miejscach w stolicy natomiast wciąż można kupić wieńce kwiatów lub znicze, przeznaczone na Święto Zmarłych.

Cmentarze 1 listopada – zgodnie z decyzją rządu, związaną z koronawirusem – od 31 października do 2 pozostaną zamknięte dla wizytujących. Pracownicy przedsiębiorstw komunalnych zarządzających cmentarzami w Świdniku i Chełmie (Lubelskie) zapalą na tamtejszych grobach znicze lub położą wieńce od mieszkańców – poinformowały samorządy Świdnika i Chełma.

"Na świdnickim cmentarzu komunalnym nie będzie grobów bez zniczy. Świece od handlujących przy nekropolii kupi miasto. Zapalą je pracownicy Przedsiębiorstwa Komunalnego Pegimek" – informują władze podlubelskiego Świdnika na stronie internetowej miasta.

Cytowany w komunikacie szef PK Pegimek Jerzy Irsak tłumaczy, że jest to forma wparcia ale mieszkańców, którzy nie zdążyli pójść na cmentarz. „Przecież to jest nasza tradycja, którą od dawna kultywujemy” – dodał.

Władze miasta poparły ten pomysł. „Nie wahaliśmy się ani chwili. Wspomożemy w ten sposób przedsiębiorców i naszych mieszkańców, którzy jeszcze nie zdążyli zapalić zniczy na grobach swoich bliskich – podkreśla zastępca burmistrza Świdnika Marcin Dmowski.

Znicze zostaną zapalone na grobach przez pracowników PK Pegimek w Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dniu Zadusznym.

Natomiast Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie poprzez pracowników spółki pomoże mieszkańcom w złożeniu wieńców i wiązanek na cmentarzu komunalnym przy ulicy Mościckiego. „Wystarczy pozostawić kwiaty na murze cmentarnym przy ulicy Mościckiego na odcinku pomiędzy bramą wjazdową do budynku administracyjnego a wejściem głównym” – poinformował Dominik Gil z gabinetu Prezydenta Miasta Chełm.

Do wiązanek należy dołączyć kartki z imienia i nazwiska zmarłego, daty urodzenia lub śmierci w celu zlokalizowania miejsca pochówku, a w przypadku dysponowania dokładnymi danymi grobu (oznaczenie sektora i rzędu) należy dopisać te informacje. Dane te można ustalić w wyszukiwarce grobów www.zmarli.eu.

Wieńce można składać w dniach od 31 października do 2 listopada w godzinach 7.00 – 16.00. Jak zaznaczył Gil, jest też możliwość wykonania i wysłania zdjęcia nagrobka na udostępniony numer telefonu.

Ludzie podstępnie próbują dostać się na cmentarze

Z kolei w Olsztynie przy cmentarzu komunalnym przy ul. Poprzecznej od rana są ludzie, którzy próbują wejść na nekropolię np. z żałobnikami uczestniczącymi w ceremoniach pogrzebowych. Policja monitoruje okolice cmentarzy, ale nie odnotowała żadnych próśb o interwencję od ich zarządców.

Od sobotniego poranka przy cmentarzu komunalnym w Olsztynie przy ul. Poprzecznej są ludzie, którzy próbują wejść na nekropolię np. bocznymi wejściami. Niektórzy próbują też wmieszać się w grupy żałobników, uczestniczące w ceremoniach pogrzebowych (od rana były dwa pochówki).

Podobne sceny można obserwować przy cmentarzu w miejscowości Dywity.

Oba cmentarze, zarówno ten na Poprzecznej jak i w Dywitach, były oblegane w piątek wieczorem. Ludzie ruszyli na groby bliskich, gdy usłyszeli, że w weekend nie będą mogli tego zrobić - powiedział pracownik cmentarza w Olsztynie.

Warszawa. Znicze i kwiaty można kupić w 6 dodatkowych miejscach [LISTA]

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaapelował, by w geście solidarności z przedsiębiorcami, mimo zamkniętych cmentarzy, kupować znicze i kwiaty; zdecydował o udostępnieniu nieodpłatnie w sobotę i niedzielę sześciu dodatkowych miejsc sprzedaży.

Dostępne miejsca w ramach akcji to: ul. Bracka u zbiegu z ul. Kruczą - na tyłach DH Smyk; ul. Marszałkowska – wzdłuż domów towarowych między ul. Widok a ul. Świętokrzyską oraz przy budynku Cepelii; centrum handlowe Arkadia - teren przed wejściem; parking przy Hali Gwardii - pl. Wielopole; ul. Andersa przy czerpni Metra (okolice Arsenału) - teren zwieńczający ul. Długą; ul. Chmielna – teren pomiędzy ul. Nowy Świat a ul. Kruczą.

W piątek po południu rząd ogłosił, że z powodu epidemii podjęto decyzję o zamknięciu cmentarzy w dniach 31 października oraz 1 i 2 listopada. "Nie chcemy doprowadzić do tego, że na cmentarzach i w komunikacji publicznej będzie się gromadzić dużo ludzi - oświadczył premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, rząd czekał z podjęciem tej decyzji, sądząc, że liczba zachorowań może spadać.

Wyjść naprzeciw sprzedawcom postanowiły władze Warszawy. "Rząd w ostatniej chwili ogłosił decyzję ws. zamknięcia cmentarzy i naraził tysiące przedsiębiorców na ogromne straty. Postanowiłem im pomóc. Od jutra w (Warszawie) ruszy 6 punktów, gdzie będą mogli sprzedawać swoje znicze i kwiaty" - poinformował na Twitterze prezydent stolicy Rafał Trzaskowski i zaapelował: "kupujmy je, bądźmy solidarni!"

"Wydaliśmy ponad tysiąc decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego przed cmentarzami. Warszawscy przedsiębiorcy zakupili kwiaty i znicze o wartości co najmniej kilkunastu milionów złotych" - podkreślono w komunikacie urzędu miasta.

Podkreślono w nim, że od kilku tygodni kierowano apel do rządu o podjęcie jak najszybciej decyzji w sprawie dostępności cmentarzy w dniu Wszystkich Świętych. "Ta zapadła w ostatniej chwili, w piątek, 30 października. Cmentarze będą zamknięte na 3 dni, od 31 października do 2 listopada. Przedsiębiorcy zostali narażeni na gigantyczne straty, sięgające kilkunastu milionów złotych" - wskazano.

"Warszawa jest solidarna z przedsiębiorcami. Dlatego zachęcamy w ramach akcji solidarnościowej +kup pan chryzantemę+ do kupowania kwiatów i zniczy. By to ułatwić, w sobotę 31 października i w niedzielę 1 listopada udostępniamy im sześć dodatkowych miejsc sprzedaży obwoźnej. Miejsca do handlu są dostępne bez dodatkowych opłat, gdyż oferta skierowana jest m.in. do podmiotów, które poniosły już opłaty za zajęcie pasa drogi czy dzierżawę terenu" - zaznaczono w komunikacie.

Wskazano, że dostępne miejsca w ramach akcji to: ul. Bracka u zbiegu z ul. Kruczą - na tyłach DH Smyk; ul. Marszałkowska – wzdłuż domów towarowych między ul. Widok a ul. Świętokrzyską oraz przy budynku Cepelii; centrum handlowe Arkadia - teren przed wejściem; parking przy Hali Gwardii - pl. Wielopole; ul. Andersa przy czerpni Metra (okolice Arsenału) - teren zwieńczający ul. Długą; ul. Chmielna – teren pomiędzy ul. Nowy Świat a ul. Kruczą.

Pomoc dla poszkodowanych sprzedawców obiecał też premier.

"W związku z decyzją dot. zamknięcia cmentarzy na najbliższe 3 dni zostanie przygotowane wsparcie dla handlowców, którzy wykażą straty z tego powodu. Szczegóły będą zaprezentowane w przyszłym tygodniu" - napisał Morawiecki na Twitterze.

